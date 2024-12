Norris reage no 2º treino livre e faz melhor tempo do dia no GP de Abu Dabi de F-1

Após ser superado por Charles Leclerc na sessão de abertura, Lando Norris reagiu no segundo treino livre do GP de Abu Dabi de Fórmula 1 e foi o mais rápido desta sexta-feira, no Circuito de Yas Marina, na cidade dos Emirados Árabes Unidos. Oscar Piastri anotou o segundo melhor tempo da sessão, deixando a McLaren dominante no início do fim de semana.

Em sua melhor volta, Norris anotou 1min23s517, quase um segundo mais veloz que a melhor marca de Leclerc no primeiro treino livre do dia. Piastri veio logo atrás, com 1min23s751. Quem mais se aproximou da dupla foi o alemão Nico Hülkenberg, da equipes Haas, com 1min23s979.

Com o resultado, a McLaren mostra que tem todas as condições de confirmar o favoritismo nesta última etapa do campeonato para assegurar o título do Mundial de Construtores - prêmio em dinheiro que costuma reforçar o orçamento da equipe para a temporada seguinte. O time inglês lidera a tabela com 21 pontos de vantagem sobre a Ferrari.

Se no primeiro treino Leclerc anotou o melhor tempo, na segunda sessão o piloto de Mônaco ficou aquém do esperado. Foi apenas o sexto colocado, atrás do companheiro de Ferrari, o espanhol Carlos Sainz Jr., que vive clima de despedida do time neste fim de semana - vai reforçar a Williams em 2025. Sainz obteve o quarto melhor tempo da sessão.

Outro piloto em clima de despedida é Lewis Hamilton. O inglês, que substituirá justamente Sainz na Ferrari no próximo ano, registrou o quinto melhor tempo, atrás do rival espanhol. Foi o piloto da Mercedes mais veloz do dia. George Russell foi apenas o 13º.

A decepção do dia coube à Red Bull. No treino que começou no fim da tarde e terminou ao anoitecer, Max Verstappen obteve apenas o modesto 17º lugar, atrás até do mexicano Sergio Pérez, seu parceiro de equipe, que foi o 14º mais rápido.

O tetracampeão mundial "estreou" no fim de semana direto no segundo treino livre. No primeiro, seu assento foi ocupado por um piloto de testes da Red Bull. Ao longo da sessão, o holandês reclamou do carro e demonstrou insatisfação com o rendimento. Horas antes, ele havia virado notícia ao anunciar que será pai pela primeira vez, com a namorada Kelly Piquet, neta do tricampeão mundial Nelson Piquet.

PUNIÇÕES PARA WILLIAMS

Poucos minutos antes do início da sessão, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou punições à equipe Williams. O time britânico terá seus dois pilotos, o tailandês Alexander Albon e o argentino Franco Colapinto, perdendo cinco posições no grid de largada de domingo. A equipe precisou trocar componentes do câmbio de ambos os carros, superando o limite de mudanças da temporada.

Leclerc também foi punido mais cedo. O piloto da Ferrari vai perder 10 posições no grid, também devido a trocas em seu motor. A sanção deve atrapalhar a ambição da Ferrari de conquistar o título do Mundial de Construtores, nesta etapa final do campeonato.

Os pilotos voltam à pista no sábado para a terceira sessão livre, a partir das 7h30 (horário de Brasília). O treino classificatório está marcado para as 11h. A corrida, no domingo, tem largada para as 10 horas.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP de Abu Dabi:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min23s517

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min23s751

3º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min23s979

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min24s099

5º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min24s119

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min24s201

7º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min24s230

8º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min24s235

9º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min24s269

10º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min24s497

11º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min24s503

12º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min24s517

13º - George Russell (ING/Mercedes), 1min24s534

14º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min24s555

15º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min24s557

16º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min24s574

17º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min24s598

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min24s686

19º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min24s961

20º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min25s265