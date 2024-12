Como fica a disputa contra a queda no Brasileiro na última rodada? Veja contas e probabilidades

Quatro times chegam na última rodada do Campeonato Brasileiro lutando contra o rebaixamento para a Série B da competição nacional. A rodada derradeira do torneio ocorre no próximo domingo.

Atlético-MG, Fluminense, Athletico-PR e Red Bull Bragantino são os clubes que tentam evitar a degola na última rodada. Cuiabá, Atlético-GO e Criciúma já tiveram os rebaixamentos consumados.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bragantino é o time que corre mais riscos de cair. A probabilidade é de 67,9%. A equipe está na zona da degola, na 17ª posição, com 41 pontos. Também segundo a UFMG, o risco de queda do Athletico-PR é de 16,8%. A probabilidade do Fluminense está em 11,5%. Já o risco do Atlético-MG é de 3,8%.

Quem vencer na última rodada estará garantido na Série A. Mesmo o Bragantino, que está atualmente dentro da zona de rebaixamento, só depende de suas próprias forças para evitar a queda para a segunda divisão.

No domingo, todos os confrontos da última rodada acontecem às 16 horas. O Bragantino recebe o já rebaixado Criciúma, no estádio Nabi Abi Chedid. Atlético-MG e Athletico-PR farão um confronto direto na Arena MRV, que terá os portões fechados, em razão da punição sofrida pelo clube mineiro. O time que triunfar estará livre da Série B.

O Fluminense, por sua vez, terá compromisso difícil diante do Palmeiras, no Allianz Parque. A equipe paulista precisa da vitória para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, um empate para o Fluminense será suficiente para garantir a permanência da equipe carioca.

Caso o Fluminense empate e o Bragantino vença, as duas equipes ficarão empatadas com 44 pontos. O time carioca, porém, levaria vantagem com uma vitória a mais. Considerando essas condições, os dois clubes ficam na elite se houver um ganhador no jogo entre Atlético-MG e Athletico-PR.

Confira os riscos de rebaixamento segundo a UFMG:

Red Bull Bragantino - 67,9%

Athletico-PR - 16,8%

Fluminense - 11,5%

Atlético-MG - 3,8%