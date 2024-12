Atalanta emplaca o 9º triunfo seguido com vitória sobre o Milan e assume a ponta do Italiano

Em um duelo bastante movimentado nesta sexta-feira, em Bérgamo, a Atalanta sofreu, mas venceu o Milan por 2 a 1 com um gol no final da partida marcado pelo atacante Lookman, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado, além da liderança isolada, mostra a excelente campanha da equipe anfitriã, que emplacou o seu nono triunfo consecutivo na competição.

Com o resultado positivo, o time do técnico Tullio Gritti contabiliza agora 34 pontos, dois a mais que o Napoli, que no domingo enfrenta a Lazio pela rodada. Já o Milan, que se mantém no sétimo posto, acumula agora 22 pontos.

As duas equipes voltam a jogar pela competição no próximo final de semana. No domingo, o Milan recebe o Genoa no San Siro. Um dia antes, a Atalanta sai para enfrentar o time do Cagliari no estádio da Sardegna Arena.

Atalanta e Milan proporcionaram um início com alta intensidade. Antes dos dez minutos, cada time já havia desperdiçado uma chance concreta de gol. Além disso, o Milan chegou a balançar a rede com Morata. No entanto, a jogada foi invalidada por impedimento.

A resposta da Atalanta veio na mesma medida, mas com uma diferença: o gol marcado foi confirmado. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, De Ketelaere subiu mais que a marcação e, de cabeça, abriu o placar aos 12 minutos de partida.

Num confronto onde o ataque foi a principal estratégia, o Milan fez valer a eficiência do seu lado esquerdo para empatar o duelo aos 22. Theo Hernandez descolou um passe na medida para Rafael Leão. Ele cruzou na medida para a conclusão de Morata.

Após um tempo inicial de alta intensidade, Atalanta e Milan retornaram do intervalo com uma postura mais cautelosa. Com as linhas mais recuadas, a equipe rubro-negra optou por atrair os anfitriões com a finalidade de encaixar os contra-ataques.

Apesar de ter mais volume de jogo e atuar praticamente no campo do adversário, a Atalanta não conseguiu manter o ímpeto inicial. Jogador mais perigoso em campo, Lokman acabou sendo premiado pelo seu esforço no fim. Em jogada aérea, ele fechou pela esquerda e cabeceou firme para decretar a vitória de 2 a 1.