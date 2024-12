Verstappen volta a criticar Russell e inglês diz que foi ameaçado pelo campeão da F-1

Max Verstappen e George Russell iniciaram um segundo e, mais ríspido, capítulo na discussão que começou no GP do Catar de Fórmula 1, na semana passada. Nesta quinta-feira, o tetracampeão mundial reiterou as críticas ao rival inglês da Mercedes, que rebateu afirmando que foi ameaçado pelo holandês da Red Bull.

Antes das primeiras atividades na pista do GP de Abu Dabi, Verstappen criticou Russell pela postura do rival na reunião com os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), no sábado passado - a reunião resultou em punição ao holandês, que perdeu a pole position na corrida de domingo.

"Não, não me arrependo de nada, porque eu quis dizer tudo o que disse e continua a mesma coisa", disse Verstappen nesta quinta, ao reiterar as críticas. No sábado, ele dissera que tinha perdido todo o respeito por Russell. "Se eu tivesse que fazer de novo, talvez eu tivesse dito ainda mais, sabendo do resultado da corrida (venceu a prova)."

"Ainda não consigo acreditar que alguém possa ser assim na sala dos comissários. Para mim, isso foi tão inaceitável, porque somos todos pilotos de corrida. Todos nós temos muito respeito uns pelos outros. Nós até praticamos esportes juntos, viajamos juntos", declarou Verstappen.

Russell respondeu minutos depois. E disse ter sido ameaçado por Verstappen no GP do Catar. "Acho tudo isso muito irônico, considerando que no sábado à noite ele disse que iria propositalmente sair do seu caminho para bater em mim. Ele disse literalmente que iria 'colocar a po*** da minha cabeça na parede'", declarou o piloto inglês.

"Questionar a integridade de alguém como pessoa, enquanto fazia comentários como esse no dia anterior, acho muito irônico, e não vou ficar sentado aqui e aceitar isso. As pessoas têm sido intimidadas por Max há anos, e você não pode questionar suas habilidades de direção. Mas ele não consegue lidar com a adversidade sempre que algo vai contra ele."

Russell enumerou situações em que Verstappen teria reagido mal diante de situações difíceis. "O GP em Jeddah e o do Brasil em 2021, ele ataca... Em Budapeste neste ano, a primeira corrida, o carro dele não estava dominante, colidindo com Lewis, batendo em sua equipe", afirmou.

"Eu admiro suas batalhas na pista, mesmo quando é duro e agressivo. Mas o que vimos no final da temporada 2021, ou o que vimos no México com Lando (Norris), não foram manobras duras e agressivas. Eram do tipo 'faça ou morra': 'Estou disposto a tirar esse cara'. O que eu não acho que seja a maneira como devemos correr", criticou o britânico.

Por fim, o piloto da Mercedes disse que Verstappen se sente "acima da lei" em razão dos títulos conquistados na Fórmula 1. "Eu o conheço há 12 anos. Nós tínhamos respeito um pelo outro. Nunca tivemos colisões... mas temos um cara que está no topo deste esporte e que se sente acima da lei. Eu não acho isso certo."