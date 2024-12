Técnico do Tottenham é alvo de vaias após derrota e dá razão à torcida: 'Estão decepcionados'

A derrota do Tottenham para o Bournemouth nesta quinta-feira, pelo Campeonato Inglês, despertou a ira da torcida que despejou a sua frustração no técnico Ange Postecoglou. Alvo de vaias, ele foi conversar com os torcedores e, na conversa com os repórteres, deu razão aos adeptos.

"Eles estão decepcionados e com razão. Não tenho problema com isso. Estou aqui há tempo suficiente para saber que, se as coisas não vão bem, você tem que entender a frustração. Recebi um feedback direto deles (torcedores) e isso é justo", afirmou o treinador australiano que vem tendo o seu trabalho questionado.

Postecoglou reconheceu que o Tottenham jogou muito abaixo do que ele esperava também manifestou o seu descontentamento com a derrota de 1 a 0 de sua equipe no Inglês.

"Estou mesmo decepcionado com o que apresentamos aqui e estou determinado a fazer a coisa certa. Vou continuar lutando para que isso aconteça", comentou o treinador.

Esta foi a sexta derrota do Tottenham na temporada. A equipe agora tem tantas vitórias quanto derrotas, destacando a inconsistência que está prejudicando sua temporada. "Temos que sair deste espaço em que estamos no momento, onde simplesmente não conseguimos ter um controle real sobre nossa temporada", disse.

O resultado negativo manteve os Spurs longe das equipes que tentam se jutar ao pelotão de frente em busca da briga pelo título. Com 20 pontos, o Tottenham é apenas o 10º colocado.