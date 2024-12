Guarani oficializa contratação do técnico Maurício Souza para 2025

Poucos minutos depois do Red Bull Bragantino confirmar a rescisão contratual, o Guarani oficializou a chegada do técnico Maurício Souza, de 50 anos, nesta quinta-feira, para a temporada 2025, na qual o time campineiro terá pela frente o Paulistão e buscará o acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Recentemente, o novo comandante foi campeão do Brasileiro de Aspirantes pelo Bragantino.

"O Guarani Futebol Clube fechou a contratação do técnico Maurício Souza, de 50 anos, que estava no Red Bull Bragantino. Com 18 anos de carreira e detentor da Licença PRO da CBF Academy, Maurício chega ao Brinco de Ouro para a temporada 2025 após ser CAMPEÃO DO BRASILEIRO DE ASPIRANTES 2024 pelo Bragantino", postou o Guarani nas redes sociais ao confirmar a chegada do novo treinador.

Maurício Souza está em viagem ao Rio de Janeiro e chegará nos próximos dias em Campinas para assinar contrato que será válido por uma temporada. Auxiliar do Flamengo por anos, chegou a comandar o time profissional de forma interina em 2021 e também o Vasco em 2022, durante a Série B. Antes de fechar com o Bragantino em maio deste ano, Maurício Souza estava no Madura FC, da Indonésia.

O Guarani inicia sua trajetória no Paulistão no dia 15 de janeiro, diante do Botafogo-SP, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.