Corinthians conta com ajuda do Palmeiras e garante vaga na Libertadores de 2025

O Corinthians está classificado para a Copa Libertadores de 2025. Sétimo colocado na tabela do Brasileirão, com 53 pontos, o time alvinegro não pode mais ser alcançado pelo Cruzeiro, que fica com 49, após ter sido derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no Mineirão.

Na última rodada, o time do técnico Ramón Díaz visitará o Grêmio. Mesmo com uma derrota, combinada com vitória do Bahia sobre o Atlético-GO, o Corinthians ficaria em oitavo, ainda com vaga na fase preliminar da Libertadores.

O Cruzeiro também tem chances. Os mineiros visitam o Juventude e precisam vencer e contar que o Bahia não vença. Também possível, mas mais difícil é o cenário do Vasco. O time carioca precisa vencer o Cuiabá e torcer por derrotas de Bahia e Cruzeiro.

A classificação coroa a recuperação no Brasileirão com a vaga na Libertadores. O time chegou a brigar para não cair, mas virou a chave e está com uma sequência de oito vitórias no campeonato.

Um dos principais nomes dessa recuperação é o holandês Memphis Depay. O atacante holandês fez a estreia pelo time paulista no dia 21 de setembro, na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO. Depay contabiliza 13 jogos pelo Corinthians, com seis gols marcados e quatro assistências distribuídas. Considerando somente o Campeonato Brasileiro, Depay tem dez partidas, com seis gols e uma assistência.

Ele ainda impulsionou o futebol de Yuri Alberto. O camisa 9 do Corinthians vive momento impressionante na temporada. Desde a chegada de Depay, Yuri marcou 13 gols em 14 partidas. Ele ainda deu três assistências. Yuri Alberto balançou as redes nos últimos sete jogos do Corinthians.

O time alvinegro fecha o Brasileirão contra o Grêmio, em Porto Alegre. A partida está marcada para o domingo, às 16h.