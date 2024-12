Sem futuro definido, Luciano aponta falta de atenção do São Paulo na derrota para o Juventude

Artilheiro do São Paulo na temporada, com 18 gols, o atacante Luciano não confirmou sua presença no elenco são-paulino para a temporada 2025, após a derrota para o Juventude, nesta quarta-feira, no MorumBis, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

"Queríamos terminar a temporada ganhando em casa para nós, para nossos familiares e torcida, agora é ir para o último jogo e ver quem vai ficar ou não para melhorarmos", disse o autor do gol do São Paulo, em entrevista para o SporTV.

Luciano apontou falta de atenção do time, característica notada pelo jogador também na derrota para o Grêmio no último final de semana. "Acho que o primeiro tempo a gente teve a posse de bola, mas o time deles estava fechado e não fizemos o gol, igual contra o Grêmio, a gente desliga e toma uns gols bobos e ai estando atrás é difícil reverter."

O São Paulo encerra sua participação no Campeonato Brasileiro, domingo, diante do Botafogo, no Engenhão. Com 59 pontos, o time está na sexta colocação e garantido na fase de grupos da Copa Libertadores.