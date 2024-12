São Paulo é derrotado pelo Juventude e se despede do MorumBis sob vaias

O São Paulo se despediu do MorumBis em 2024 com uma derrota por 2 a 1 para o Juventude pela 37ª rodada do Brasileirão. Já com vaga direta na Libertadores, a equipe nada tem a provar no torneio, o que permitiu a Zubeldía promover testes.

O time não conseguiu superar a defesa dos gaúchos no primeiro tempo e viu o adversário jogar melhor na segunda etapa. Ainda que tenha recebido incentivo da torcida, principalmente quando descontou, o jogo ficou marcado mais pelas vaias do torcedor tricolor.

A última impressão deixada no estádio em 2024 não condiz com o restante ano, em que o São Paulo levou, em média, 46.046 torcedores por partida, superando o recorde de 44.580, de 2023.

O Juventude até conseguiu amarrar o jogo no meio de campo nos minutos iniciais. Com o decorrer do tempo, porém, o São Paulo dominou as ações. A equipe terminou o primeiro tempo com 68% de posse de bola.

O atacante Erick tentou aproveitar a chance entre os titulares e ensaiou dribles pelo lado direito. Nada foi proveitoso. Na lateral-esquerda, Patryck não entrou no jogo com o esperado. A posição termina 2024 em aberto no time do São Paulo.

A posse de bola são-paulina foi tão ineficiente que o Juventude foi quem finalizou mais: 6 a 4 - inclusive obrigando esforços de Rafael. De todos os chutes do São Paulo, nenhum foi no gol.

A equipe voltou igual para o segundo tempo, tanto na escalação quanto na postura. O problema foi que a pressão feita no Juventude deixou espaço aberto para o time gaúcho. Este, sim, havia feito mudanças, com o meia mais defensivo Mandaca no lugar de Nenê.

Foi Mandaca que roubou a bola em falha de Luiz Gustavo na intermediária e passou para Gabriel Taliari. O atacante carregou e foi frio para fingir a finalização e bater no canto de Rafael. Foi o segundo gol de Taliari em 2024. O atleta enfrentou problemas no joelho e ficou quatro meses fora de ação. Ele comemorou muito o gol no MorumBis.

Desanimado, o São Paulo não reagiu. Mais abertura para o Juventude. Lucas Barbosa ganhou espaço e viu João Lucas avançar pela direita. O lateral alçou na área, e Erick Farias pôde saltar com a perna esticada, de sola, para o fundo do gol e ampliou. O Juventude ficou eufórico. E mais leve. Assim o time ficou com mais posse e até chegou mais na frente para buscar o terceiro.

Mesmo sem grande ímpeto, as alterações faziam gradualmente o São Paulo ganhar oxigenação em campo. Marcos Antônio e William Gomes, que entraram no segundo tempo, descolaram boa jogada no lado esquerdo. O garoto cruzou, e Luciano se antecipou aos zagueiros e diminuiu. O camisa 10 chega a 18 gols na temporada, artilheiro do time em 2024.

O desconto no placar animou os são-paulinos, que tentaram chegar novamente. As vaias do torcedor se converteram em incentivo para tentar um empate, mas logo retornaram diante das falhas no ataque tricolor.

O resultado nada muda em termos de classificação para o São Paulo. A equipe terminará o Brasileirão entre os seis primeiros e com vaga direta na Libertadores graças aos títulos de Flamengo, na Copa do Brasil, e Botafogo, na Libertadores. O alvinegro carioca é o adversário são-paulino na rodada final.

Já para o Juventude, a partida carimba a permanência na Série A, com 45 pontos. A equipe não pode ser mais alcançada por ninguém do Z-4. Agora, o time tenta a vaga na Copa Sul-Americana, competição que jogou apenas uma vez na história, em 2005. Para isso, precisa vencer o Cruzeiro, em Caxias do Sul, e torcer para que o Vitória não vença o Flamengo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 2 JUVENTUDE

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius (João Moreira), Arboleda, Alan Franco e Patryck (Marcos Antônio); Alisson (Rodrigo Nestor) e Luiz Gustavo (Sabino); Lucas Moura, Luciano e Erick (William Gomes); André Silva. Técnico: Luís Zubeldía.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon (Zé Marcos); Ronaldo, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa (Marcelinho), Gabriel Taliari (Gilberto) e Erick Farias (Gabriel Inocêncio). Técnico: Fábio Matias.

GOLS - Gabriel Taliari, aos 6, Lucas Barbosa, aos 16, e Luciano, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Barbosa e Gabriel (Juventude).

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF).

PÚBLICO - 31.442 torcedores.

RENDA - R$ 1.611.245,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.