Palmeiras visita Cruzeiro e joga últimas esperanças por sonho do tri no Brasileirão

Desde as eliminações nos torneios mata-mata, o Palmeiras tem tratado cada jogo do Campeonato Brasileiro como uma final. No entanto, nos confrontos diretos com equipes do alto da tabela, o time alviverde falhou. Depois da derrota para o Botafogo, uma vitória sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio do Mineirão, se tornou crucial para continuar sonhando com o tricampeonato nacional.

O Palmeiras tem três pontos a menos do que o Botafogo, 73 a 70, mas está empatado no número de vitórias. Isso significa que um triunfo em Belo Horizonte combinado com uma derrota alvinegra diante do Internacional, em Porto Alegre, recoloca os comandados de Abel Ferreira na primeira colocação restando uma rodada para o término do Brasileirão. Caso a equipe alviverde faça menos pontos nesta rodada do que o líder, os cariocas poderão comemorar o título de forma antecipada.

Abel tem repetido que um dos maiores problemas do Palmeiras é a eficácia ofensiva. O time tem o maior número de gols no Brasileirão (58), no entanto poderia marcar muitos mais diante das oportunidades criadas. Estêvão e Raphael Veiga estão na lista de artilheiros do torneio nacional, com 12 e 11 gols, respectivamente e foram superados na última rodada por Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória.

Nas últimas rodadas, Abel optou por uma troca no comando de ataque que gerou inúmeras críticas de torcedores. Flaco López, artilheiro do time no ano com 22 gols, passou a ocupar um lugar no banco de reservas e viu Rony, que soma 10 bolas na rede na temporada, retomar a titularidade. Mesmo assim, com poucos minutos em campo, o argentino confia que pode ajudar o Palmeiras a ser campeão.

"Temos muitas chances ainda de sermos campeões e acreditamos sempre até o último momento. A gente vai jogar esses jogos da melhor maneira, com muita motivação e muita fé. Vai ser um jogo bem competitivo, e a gente se preparou bem. Agora é jogo a jogo e vamos para mais uma final lá em Belo Horizonte", analisou López.

Se no ataque, o treinador português tem dúvidas, na defesa há substituições certas. O lateral-direito Marcos Rocha e o zagueiro Gustavo Gómez estão suspensos e darão lugar a Mayke e Murilo, respectivamente.

A partida no Mineirão gerou grandes preocupações nas forças de segurança mineiras por causa da emboscada de membros da torcida organizada Mancha Alviverde a representantes da Máfia Azul na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, no mês de outubro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que a partida fosse jogada com portões fechados, o que contrariou o entendimento do Cruzeiro e do governo estadual, que recorreu à Justiça para que apenas torcedores celestes pudessem estar nas arquibancadas do estádio no duelo desta noite.

"A gente precisa muito do apoio do torcedor. Jogar no Mineirão com estádio vazio não é a mesma coisa", analisou Fernando Diniz. O Cruzeiro vive mau momento e sofreu um baque com a derrota para o Racing na final da Copa Sul-Americana há pouco mais de uma semana. O time venceu apenas um dos últimos 11 jogos no Brasileirão e está na nona posição sonhando com uma vaga na fase prévia da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X PALMEIRAS

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Silva e Fabrizio Peralta; Ramiro, Matheus Pereira e Mateus Vital; Lautaro Díaz. Técnico: Fernando Diniz.

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Flaco López (Rony) e Felipe Anderson (Dudu ou Mauricio). Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa-RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte.