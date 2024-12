Negociação avança e Guarani está perto de anunciar técnico Maurício Souza

O Guarani está por detalhes de anunciar Maurício Souza como treinador para 2025. O time de Campinas já acertou as bases salariais e o tempo de contrato e concordou em trazer toda a comissão técnica do comandante. Resta apenas a rescisão com o Red Bull Bragantino para que a negociação seja definida.

Maurício Souza, ex-Flamengo e Vasco, pediu até sexta-feira para tomar uma decisão. Atualmente, ele comanda o sub-23 do clube de Bragança Paulista e entende que o Guarani pode ser uma boa oportunidade para voltar a dirigir uma equipe principal.

O clube aguarda a resposta do treinador para começar a definir o elenco que disputará o Paulistão. O Guarani não quer se antecipar e pretende tomar decisões apenas com o aval do novo comandante, visando não repetir os erros que o levaram para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Mesmo assim, o Guarani já iniciou alguns contatos por renovações. Os volantes Anderson Leite, Gabriel Bispo e Lucas Araújo agradam. O atacante Bruno Mendes também deve ficar, até pela identidade que tem com o clube.

O Guarani inicia sua trajetória no Paulistão no dia 15 de janeiro, diante do Botafogo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.