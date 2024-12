MotoGP terá prova em Goiânia em 2026 e volta ao Brasil após 22 anos

A MotoGP, categoria máxima de motociclismo no mundo, está de volta ao Brasil pela primeira vez desde 2004. O Brasil irá entrar no calendário da categoria em 2026 com uma prova no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia.

O contrato já está acertado e será assinado na próxima semana, em Goiânia.

Estarão presentes o Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, e o CEO da Brasil Motorsport, Alan Adler, também promotor do GP de São Paulo de Fórmula 1.

A última corrida de MotoGP sediada no Brasil foi em 2004, no Rio de Janeiro, no extinto autódromo de Jacarepaguá, que recebia a prova desde 1995. Desde então, a categoria não teve mais nenhum piloto brasileiro também, tendo sido Alexandre Barros o último.