Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, vai para o hospital após crise alérgica

O ex-goleiro Marcos, que fez história no Palmeiras e na seleção brasileira, tranquilizou os fãs nas redes sociais após ficar ausente durante um período. O ex-jogador apareceu em uma foto em um hospital falando que teve uma crise alérgica, mas que já está "zerado".

Marcos ainda brincou ao dizer que aproveitou para fazer exames no coração palmeirense, se preparando para as últimas rodadas do Brasileirão.

"Desculpa o sumiço amigos, tive uma crise alérgica e fiquei fora de combate uns dias, mas já tô zerado, graças a Deus, aos médicos e enfermeiros", escreveu o ex-goleiro. "Bom que já fiz uma geral no coração pra esse fim de campeonato e começo das festas de fim de ano!" A "geral no coração" se deve à disputa do Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro.

Em fevereiro de 2015, Marcos passou cinco dias internado por causa de um infecção. Em julho de 2017, o campeão mundial com a seleção em 2002 foi submetido a uma cirurgia cardíaca para corrigir um problema na válvula mitral.