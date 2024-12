Livres de queda, Vitória e Grêmio fazem confronto direto por vaga na Copa Sul-Americana

Livres da ameaça de rebaixamento à Série B, Vitória e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA). O jogo é válido pela 37ª e penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e pode valer uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025.

Com 45 pontos, o Vitória ocupa a 10ª colocação e se livrou completamente do risco do rebaixamento na rodada anterior. Em grande fase na temporada, o clube baiano acumula três triunfos, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os comandados de Thiago Carpini ainda correm por fora na briga pela pré-Libertadores.

O Grêmio tem 44 pontos e está no 11º lugar. Os gaúchos não têm mais preocupações com rebaixamento, mas querem encerrar a temporada com a classificação para a competição continental. Nos últimos cinco jogos, foram três empates, uma derrota e uma vitória.

Pelo lado do Vitória, Carpini não poderá contar com o atacante Zé Hugo, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza e está suspenso. Mas Carlos Eduardo, que ficou fora, retorna de suspensão e briga pela posição no ataque com Janderson.

O meio-campista Matheuzinho não joga. Ele sentiu uma lesão logo no início da partida anterior e precisou ser substituído. Após consulta médica, o atleta foi vetado. A tendência é que Carpini mantenha o esquema com três zagueiros, que foi utilizado nos últimos desafios.

"Nós temos mais dois jogos pela frente. Ainda não acabou. Nós merecemos. É um momento muito especial, a cada jogo é um sentimento diferente. A gente já começa a aprender as músicas cantadas pela torcida. Obrigado ao torcedor, aos meus atletas. Obrigado pela paciência e pelo respeito. A gente sai muito melhor", disse Thiago Carpini em coletiva.

Os comandados de Renato Gaúcho terão mais um desafio na temporada. Os zagueiros Pedro Geromel e Rodrigo Ely são baixas confirmadas. Rodrigo Caio deve ser o escolhido para atuar ao lado de Jemerson na defesa. A surpresa pode ser o jovem Gustavo Martins.

Especulado no Sevilla, da Espanha, o atacante Braithwaite é a principal esperança de gols do Grêmio, que ainda conta com Soteldo, Cristaldo e Aravena entre os titulares.

"O Grêmio, com todos os problemas, passou o ano todo jogando praticamente 70%, 80% do campeonato fora da sua arena. Então, todos os anos que eu estive aqui o Grêmio brigou no G-4 e esse ano pode ter certeza que não iria ser diferente. Se por acaso não tivéssemos aquela infelicidade da enchente", disse Renato sobre a situação do Grêmio na tabela. Atuar fora de Porto Alegre (RS) pode aliviar a tensão dele com a imprensa local, que já tumultuou as coletivas nos dois últimos jogos.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X GRÊMIO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo, Edu e Lucas Esteves; Ricardo Ryller e Willian Oliveira; Gustavo Mosquito, Janderson (Carlos Eduardo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).