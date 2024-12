Fortaleza pega Atlético-GO e sonha com a melhor posição de sua história no Brasileirão

Com a classificação garantida para a fase de grupos da Copa Libertadores em 2025, o Fortaleza ainda tem um objetivo a cumprir nas últimas rodadas do Brasileirão: terminar na melhor posição de sua história. Focado nisso, o time cearense visita o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), nesta quarta-feira a partir das 21h30.

Em 2021, o Fortaleza terminou em quarto lugar e agora espera fechar a temporada em terceiro. No momento, com 65 pontos, é quinto colocado, e briga com o Internacional (65) e com o Flamengo (66). Na última rodada, o time cearense vai receber o concorrente gaúcho na Arena Castelão, em um confronto direto.

Depois de brigar pela liderança em muitas rodadas, o Fortaleza não vive um bom momento. Não ganha há três rodadas e no último jogo perdeu por 2 a 0 para o Vitória, em Salvador (BA).

O Atlético-GO, por sua vez, foi rebaixado para a Série B com algumas rodadas de antecedência e já começou seu planejamento para a próxima temporada, tanto que confirmou Rafael Guanaes como novo técnico.

Nestas últimas rodadas, o clube segue comandado por Anderson Gomes, auxiliar da comissão permanente. Na lanterna o time goiano tem 27 pontos e não vence há quatro jogos. Em casa, vem de derrota para o Palmeiras por 1 a 0 e empate sem gols com o Red Bull Bragantino.

Anderson Gomes tem um desfalque importante para definir o Atlético-GO. Luiz Fernando, o artilheiro da equipe na temporada com 21 gols, foi expulso contra o Vasco e agora terá que cumprir suspensão.

A briga pela titularidade fica entre Janderson e Hurtado. No mais, a base é a mesma que vem atuando nas últimas rodadas.

Do outro lado, o Fortaleza finalizou, nesta terça-feira, a preparação para a partida, também terá uma baixa por suspensão. O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o zagueiro Titi, que levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vitória e agora terá que cumprir suspensão automática. Cardona deve começar jogando.

O lateral argentino Eros Mancuso está de volta após cumprir suspensão. Além disso, os atacantes Yago Pikachu e Renato Kayser, que começaram a semana como dúvidas, treinaram normalmente e ficam à disposição.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X FORTALEZA

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Janderson (Hurtado) e Derek. Técnico: Anderson Gomes.

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Mancuso; Hércules, Rossetto, Marinho, Pochettino e Breno; Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).