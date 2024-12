Conmebol anuncia punições e Atlético-MG e Cruzeiro terão que jogar uma partida sem torcida

Encerradas suas principais competições de clubes, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, a Conmebol anunciou diversas punições aos clubes que chegaram aos últimos jogos dos torneios, como os brasileiros Botafogo, Atlético-MG e Cruzeiro. Os times mineiros sofreram as punições mais severas, com a obrigação de jogar partidas sem torcida.

Vice-campeão da Libertadores, ao ser derrotado pelo Botafogo na final do último sábado, o Atlético recebeu a pena maior. O clube alvinegro terá que jogar duas partidas sem a presença dos seus torcedores em suas próximas partidas como mandantes em competições da Conmebol. Em 2025, a equipe atleticana deve jogar a Sul-Americana.

Além disso, o Atlético acumulou seguidas infrações que geraram uma multa somada de US$ 340 mil, cerca de R$ 2 milhões. As penas se referem a infrações cometidas nos dois jogos das semifinais da Libertadores, contra o River Plate, ambos disputados no fim de outubro.

O Cruzeiro precisará cumprir um jogo sem torcida nas arquibancadas em seu próximo confronto em torneios da Conmebol. O time mineiro deve disputar a Sul-Americana na próxima temporada. No mês passado, ele foi vice-campeão ao ser derrotado pelo Racing, da Argentina.

A punição se refere a infrações cometidas num dos jogos das semifinais, contra o Lanus, também da Argentina. O clube mineiro sofreu ainda multa acumulada de US$ 157,5 mil, quase R$ 1 milhão.

Mais novo campeão da Libertadores, o Botafogo sofreu punições mais leve, também cometidas nas partidas das semifinais, contra o Peñarol. O "prejuízo" será de US$ 78 mil, cerca de R$ 472 mil.

Em todos os casos, os clubes brasileiros podem recorrer, num prazo de sete dias a contar de terça-feira, quando as punições foram expedidas. Os valores das multas serão descontadas de eventuais premiações recebidas pelos clubes.

RIVAIS PUNIDOS

Os adversários dos brasileiros na Libertadores também foram punidos, até com sanções mais pesadas. O Peñarol sofreu as punições mais severas. Pegou três jogos de gancho sem a presença da torcida e multa de US$ 263 mil (R$ 1,6 milhão). O River levou sanção de uma partida sem presentes nas arquibancadas, além de US$ 100 mil (R$ 605 mil).

Entre as infrações punidas, está o uso exagerado de fogos de artifício, além dos sinalizadores, em partidas das semifinais da Libertadores.