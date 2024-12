Charles e Arthur Leclerc vão ser os primeiros irmãos em uma mesma equipe na Fórmula 1

O primeiro treino livre para o GP de Abu Dabi, que será realizado nesta sexta-feira, vai trazer uma peculiaridade: a presença de dois irmãos em uma mesma equipe. Arthur Leclerc vai participar desta sessão no lugar de Carlos Sainz (que cedeu seu posto) e vai estar na pista ao lado de Charles, o outro titular da Ferrari nesta temporada. Assim, os dois monegascos vão ser os primeiros parentes próximos a serem companheiros de equipe na história da modalidade.

Aos 24 anos, Arthur disputa a categoria LMP2 do European Le Mans Series. Com passagem pela Fórmula 2 na temporada 2023, o irmão mais novo de Charles teve um desempenho discreto e finalizou o ano em 15º lugar.

Já pela Fórmula 3, sua participação foi mais efetiva: três vitórias. O seu pequeno currículo apresenta ainda um vice-campeonato na Fórmula Regional Europeia em 2020 e um terceiro lugar na Fórmula 4 alemão um ano antes.

Os regulamentos da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) determinam que todos os pilotos de F-1 devem ficar de fora de um TL1 a cada temporada para um novato que não tenha mais do que duas largadas em Grandes Prêmios.

A primeira sessão de treinos do fim de semana do GP de Abu Dabi, a última da temporada 2024, tem início nesta sexta-feira, às 6h30, (no horário de Brasília). O holandês Max Verstappen já garantiu o título da Fórmula de forma antecipada.