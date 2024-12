Timberwolves atropelam Lakers e Celtics reagem na NBA com vitória sobre Heat

Sem emplacar uma boa sequência de jogos nesta temporada, o Los Angeles Lakers segue oscilando na NBA. Na noite desta segunda-feira, o time de LeBron James e companhia sofreu uma dura derrota para o Minnesota Timberwolves por 109 a 80, fora de casa. Já o Boston Celtics venceu o clássico com o Miami Heat, reagindo após derrota para o Cleveland Cavaliers.

Em Minneapolis, LeBron e Anthony Davis foram totalmente ofuscados pelo desempenho coletivo dos Timberwolves, que contou com cinco jogadores alcançando os dois dígitos de pontuação, sendo três deles reservas. O titular Rudy Gobert foi o destaque individual, com um "double-double" de 17 pontos e 12 rebotes. Julius Randle foi o maior pontuador da equipe, com 18.

Pela franquia de Los Angeles, LeBron não passou dos 10 pontos em 30 minutos em quadra. Registrou ainda oito rebotes e quatro assistências. Davis terminou a noite com um "double-double": 12 pontos e 11 rebotes. D'Angelo Russell foi o cestinha do confronto, com 20 pontos.

A nona derrota em 21 jogos fez os Lakers caírem na tabela da Conferência Oeste, para a oitava colocação, fora da zona de classificação direta aos playoffs. Os Timberwolves vivem situação pior, no 11º posto, com 10 triunfos em 20 partidas.

A Conferência Leste contou com um clássico entre Celtics e Heat, equipes que decidiram a final regional em 2020, 2022 e no ano passado. Em melhor fase, o time de Boston venceu por 108 a 89, em casa. Jaylen Brown foi o grande nome da partida, com 29 pontos, enquanto Jayson Tatum anotou 18 pontos e 11 rebotes. Payton Pritchard deixou o banco de reservas para registrar 25 pontos. De volta ao time, Derrick White contribuiu com 19 pontos para os atuais campeões.

Pelo Heat, que teve o desfalque de Jimmy Butler, Jaime Jaquez Jr. e Tyler Herro assumiram a responsabilidade e anotaram 19 pontos cada. O primeiro deixou a quadra com dois dígitos em dois fundamentos diferentes ao registrar 10 rebotes. A equipe de Miami, acostumada a ser uma das protagonistas da Conferência Leste, é apenas a sétima colocada, com nove vitórias e 10 derrotas.

Os Celtics, por sua vez, vêm crescendo na temporada regular. Com sua oitava vitória nos últimos nove jogos, sustentam a vice-liderança, 17 triunfos e quatro derrotas, atrás apenas do líder Cleveland Cavaliers.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Boston Celtics 108 x 89 Miami Heat

Atlanta Hawks 124 x 112 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 128 x 102 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 109 x 80 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Toronto Raptors x Indiana Pacers

New York Knicks x Orlando Magic

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Dallas Mavericks x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Sacramento Kings x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers