Depay revela intenção de ter obtido um hat-trick contra o Bahia: 'Tenho muito a oferecer'

Memphis Depay foi o destaque do Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, nesta terça-feira, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de dois gols, o holandês revelou que queria ter conseguido um hat-trick (três gols).

"Hoje foi um jogo importante para nós, competimos por uma posição (na Libertadores). Começamos ok, depois conseguimos um respiro. Eu fico feliz pelos dois gols, depois busquei o hat-trick, faz tempo que eu não consigo um, mas não consegui", disse o jogador.

Depay afirmou que o time passa por um momento especial, que o levou à conquista da oitava vitória consecutiva. "O time está confiante, não entra em pânico. Estamos sólidos, André, Gustavo... Eu posso continuar melhorando, tenho muito a oferecer a este time. É isso: foi uma noite mágica, ainda temos mais um jogo pela frente. Estou feliz nesta noite."

O Corinthians se despede do Brasileirão no domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, diante do Grêmio. Com 53 pontos e na sétima colocação, o time do técnico Ramón Díaz está perto de conseguir uma vaga na pré-Libertadores.