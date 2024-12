Boxe brasileiro divulga lista das equipes masculina e feminina para o próximo ciclo olímpico

A Comissão Técnica da Equipe Olímpica Permanente de Boxe divulgou, nesta terça-feira, uma lista com 26 convocados para o time, que se apresentará em São Paulo a partir de 14 de janeiro. Os atletas FAO parte das categorias correspondentes para o ciclo olímpico de 2028.

"Nós fizemos uma convocação pensando no ciclo 2028, onde a gente vai misturar atletas já rodados com a Equipe Olímpica, com atletas novatos e outros mais jovens, entre 19 e 21 anos, tanto no masculino quanto no feminino. Então a gente acredita que a união entre a juventude e a experiência vai aumentar a competitividade interna e dessa maneira a gente alcança um melhor nível técnico dos nossos atletas", disse Mateus Alves, técnico principal da equipe olímpica permanente.

Na equipe feminina, as convocadas são: Caroline Barbosa De Almeida (51kg) - PE; Radija Silva Da Gama (51kg) - SP; Tatiana Regina De Jesus Chagas (54kg) - BA; Emanuelly Walquiria Luna da Silva (54kg) - PA; Jucielen Cerqueira Romeu (57kg) - SP; Rafaela Marques Silva (57kg) -RR; Rebeca De Lima Santos (60kg) - RJ; Mirelly Raiza Rodrigues Alves (60kg) - PE; Victoria Gomes Barbosa (60kg) - SE; Beatriz Gabriele Gomes Oliveira Soares (65kg) - SP; Haziel Krishna Franco Crispim Bomfim Dos Santos (65kg) - BA; Barbara Maria Dos Santos (70kg) - BA; Queila Pereira Americo Braga (70kg) - SP e Viviane Dos Santos Pereira (75kg) - BA.

Os nomes da equipe masculina são os seguintes: Luiz Gabriel Chalot De Oliveira (60kg) - SP; Breno Luis Ferreira Carvalho (60kg) - BA; Ramon Santos Da Conceição (60kg) - BA; Yuri Falcão Dos Reis (65kg) - SP; Carlos Patrique Souza Dos Santos (65kg) - SP; Kauê Dos Santos Belini (80kg) - SP; Wanderley De Souza Pereira (80kg) - PR; Ramon Batagello Souza (90kg) - SP; Isaias Santos Ribeiro Filho (90kg) - BA; Abner Teixeira Da Silva Júnior (+90kg) - SP; Joel Da Silva Ramos (+90kg) - SP e João Vitor Batista Gomes Da Silva (+90kg) - PE.

NOVIDADE

Será feita uma a seleção por meio de seletiva de duas categorias. Serão convidados seis atletas de 55kg e 70kg masculino elite, que serão novos pesos da World Boxing que entram em vigor a partir do dia 1º de janeiro. Após sparrings avaliativos e decisão da comissão técnica, dois atletas em cada categoria vão ser escolhidos para integrar a Equipe Olímpica Permanente.

"Nas categorias 55kg e 70kg, foi decidido que a gente não tinha um atleta ainda com domínio total desses pesos, então a Comissão Técnica da Equipe Permanente optou por fazer uma seletiva interna para a convocação oficial. Então nós traremos seis atletas por categoria, que foram medalhistas no Open de São Paulo e/ou no Campeonato Brasileiro Elite, na categoria 71 e na categoria 51, para buscarem a classificação nos novos pesos do 55kg e no 70kg. Ficarão apenas dois por categoria, o que for melhor durante esse período de duas semanas aqui no CT", disse Mateus Alves.