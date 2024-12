Alef Manga acerta com Avaí após cumprir suspensão por manipulação de resultados

Dois meses após voltar aos gramados, na esteira de uma suspensão por manipulação de resultados, o atacante Alef Manga está de time novo. Ele deixou o Coritiba para reforçar o Avaí, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada 2025.

Alef Manga voltou a campo em outubro, após cumprir 360 dias de suspensão por participar de um esquema de manipulação de resultados. O jogador, que temeu ser banido do esporte, segue retomando a sua carreira depois de ser obrigado a ter quase um ano todo sabático.

Neste temporada, Alef Manga pôde atuar pelo Coritiba em apenas quatro jogos na Série B e marcou um gol. Além do clube paranaense, ele tem passagens por Goiás, Volta Redonda, ASA, Jabaquara-SP, dentre outros.

Em três anos no Coritiba, ele fez 83 jogos e marcou 30 gols, vivia grande fase antes de participar de um caso de manipulação de resultados e ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Esta foi a primeira contratação de peso do clube catarinense, que tem feito uma limpa em seu elenco. O Avaí já confirmou 11 saídas e apenas duas renovações, a do goleiro César Augusto e a do atacante Gaspar.

O Avaí estreia no Campeonato Catarinense no dia 15 de janeiro, às 20h30, quando enfrenta o Santa Catarina, time promovido à elite do futebol estadual, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.