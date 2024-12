Senna terá réplica de capacete folheado a ouro lançada por R$ 14 mil

Réplicas do capacete de Ayrton Senna serão lançadas na próxima quinta-feira. Os mini capacetes serão folheados a ouro e terão versões exclusivas e limitadas. A empresa Sid Special Paint é a responsável pela criação. Serão produzidas 161 unidades numeradas, que irão homenagear às 161 corridas disputadas ao longo da carreira de um dos maiores ícones da história da Fórmula 1.

Cada um dos mini capacetes irá custar R$ 14.890. Os objetos serão peças de colecionadores, com o design idêntico ao modelo usado por Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil de 1991.

"O capacete de Ayrton Senna é um símbolo que transcende as pistas, sendo reconhecido mundialmente como um emblema de determinação e talento", diz Stella Mosca, sócia-diretora da Sid Special Paint.