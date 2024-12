Segunda luta entre Usyk e Fury vai distribuir R$ 1,15 bilhão de bolsa para os boxeadores

Foram reveladas as premiações da segunda luta entre os pesos pesados Oleksandr Usyk e Tyson Fury, dia 21, em Riad, na Arábia Saudita. O duelo vai dividir US$ 190 milhões (cerca de R$ 1,15 bilhão).

O ucraniano Usyk, campeão pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB) e Organização Mundial de Boxe (OMB), vai receber US$ 114 milhões (cerca de 690 milhões) para defender pela primeira vez o título conquistado em 18 de maio, quando venceu Fury por pontos, após 12 assaltos. O ex-campeão britânico Fury vai ficar com US$ 76 milhões (R$ 460 milhões).

Usyk, de 37 anos, foi campeão olímpico em Londres/2012 e está invicto no profissionalismo, com 22 vitórias, das quais 14 nocautes. Aos 36 anos, Fury acumula 34 triunfos, com 24 nocautes. Ele perdeu uma vez e empatou outra.

Tanto dinheiro vem do governo árabe que investe muito em eventos internacionais em diversas modalidades com a intenção de ganhar credibilidade para ser sede de edições futuras da Copa do Mundo Masculina de Futebol e dos Jogos Olímpicos. Os boxeadores ainda vão receber uma quantia extra por causa da venda do combate pelo sistema pay per view.