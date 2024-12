Palmeiras realiza treino tático e 'estica' atividade para ajustar o time de olho no Cruzeiro

Em um trabalho que teve a duração total de duas horas e meia, o elenco palmeirense se apresentou nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, para dar prosseguimento à preparação para o confronto com o Cruzeiro, em jogo válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Três pontos atrás do líder Botafogo (73 a 70), o Palmeiras sabe que não pode falhar diante dos mineiros sob o risco de dar adeus ao título nacional de forma antecipada.

Na atividade, antes de ir a campo, o grupo assistiu a uma apresentação de vídeo no centro de excelência. Depois disso, o técnico Abel Ferreira arregaçou as mangas e organizou um trabalho tático posicional e ensaiou situações de jogo em um dos campos do CT. Os atletas realizaram ainda um treino técnico em espaço reduzido e os jogadores praticaram finalizações.

Apesar da desvantagem significativa na classificação da competição, o meia Maurício disse que o elenco está focado em buscar o seu objetivo de vitória para manter o sonho de recuperar a liderança na tabela do Brasileiro.

"O jogo contra o Cruzeiro será muito importante para nós. Temos de fazer a nossa parte, lutar até o final. O objetivo é ir para lá (Belo Horizonte) e conquistar os três pontos, que é o mais importante para a gente", afirmou o meio-campista Mauricio.

O fato de atuar com as atenções voltadas para o duelo do Botafogo foi alvo de comentário do camisa 18. "Independentemente do que o Botafogo fizer ou não, precisamos ganhar os seis pontos que faltam e depois ver como serão os resultados deles. Mas a nossa mentalidade é de acreditar até o final".

Enquanto o Palmeiras viaja até a capital mineira para encarar o Cruzeiro nesta quarta-feira, o Botafogo vai até Porto Alegre encarar o Internacional, que com a derrota para o Flamengo no Rio, não tem mais chances de título no Brasileiro. Na última rodada, os dois candidatos ao título jogam sob o apoio de sua torcida.. O time paulista recebe o Fluminense no Allianz, enquanto os botafoguenses encaram o São Paulo no Rio.