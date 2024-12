Palmeiras e Portuguesa fazem o primeiro clássico na abertura do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) revelou a tabela do Campeonato Paulista, que terá início dia 15 de janeiro. O atual campeão Palmeiras estreia no Allianz Parque no clássico com a Portuguesa. Já o vice Santos também faz o primeiro jogo, em casa, diante do Mirassol.

O São Paulo é outro que vai atuar em seus domínios, ao receber a Inter de Limeira. O clube são-paulino solicitou à FPF que o jogo fosse adiado, por causa da pré-temporada nos Estados Unidos. O Corinthians será o único dos grandes a atuar como visitante. O time alvinegro joga em Bragança Paulista, diante do Red Bull Bragantino.

Guarani x Botafogo, Novorizontino x Ponte Preta, Velo Clube x Noroeste e Água Santa x São Bernardo completam a primeira rodada, que ainda será desmembrada pela FPF.

A primeira fase se encerra em 23 de fevereiro após 12 rodadas. As quartas de final serão nos dias 1º e 2 de março, enquanto as semifinais estão reservadas para dia 8 e 9 de março. A decisão, em dois jogos, serão dia 16 e 27 de março.