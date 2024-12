Lucas Paquetá tem depoimento na CPI das Apostas adiado pela segunda vez

Em outubro, Paquetá publicou uma nota sobre as acusações e a repercussão. "Estou frustrado e chateado por ter lido artigos de imprensa enganosos e imprecisos recentes, publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando divulgar informações sobre o meu caso. Algumas delas são falsas e parecem destinadas a minar minha posição", diz parte do texto da postagem. "Continuo negando as acusações contra mim e estou ansioso para demonstrar minha inocência", finalizou.

Dirigentes de pequenos do Rio também são ouvidos após investigação policial

Há ainda mais uma reunião, marcada para quarta-feira. O único nome na pauta é o de Reginaldo Gomes, presidente da Sociedade Esportiva Belford Roxo, clube da Série B1 do Campeonato Carioca. O clube foi citado em uma investigação da Polícia Civil do Rio sobre manipulação em jogos. O jogo que motivou o inquérito aconteceu em junho, contra o Nova Cidade.

Na época, foi verificado um alto volume de apostas na partida feita na Ásia, buscando vitória do Nova Cidade no primeiro tempo e do Belford Roxo na partida. No intervalo, o Nova Cidade vencia por 3 a 1. O jogo, contudo, terminou 5 a 3 para o Belford Roxo.

O presidente do Nova Cidade, Jorge Luiz Pacheco Eloy, depôs à CPI na semana passada. "A princípio não tem nenhuma suspeita, suposta suspeita de manipulação, não. É porque o time de base, ele exige muito do físico. E infelizmente a gente não tem profissionais competentes para exercer a função de preparador físico. Jogam bem no primeiro tempo e, no segundo tempo, infelizmente, pode acontecer como aconteceu com o Botafogo: perdeu no físico, tomou quatro gols", falou Eloy, em referência à virada do Palmeiras por 4 a 3 no Botafogo em 2023.