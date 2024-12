Brasil enfrentará a França fora de casa na Copa Davis no início de 2025

A equipe brasileira na Copa Davis conheceu nesta segunda-feira seu primeiro adversário na temporada 2025. Trata-se da França, adversário definido por sorteio, na sede da Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), em Londres. O confronto será disputado fora de casa, entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro.

Por ser o país anfitrião da série melhor de cinco partidas, a França ainda definirá a cidade e o piso em que será realizado confronto, além da data. Os duelos são disputados em apenas dois dias. Será o sexto confronto entre os dois países, com vantagem para os franceses, por 3 a 2.

A equipe brasileira venceu o último duelo, ainda em 2000. Na ocasião, o time nacional tinha Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni jogando as partidas de simples. Nas duplas, Guga formou dupla com Jaime Oncins, que atualmente é justamente o capitão do Brasil.

Desta vez, o time francês será favorito. E não somente por jogar em casa. A equipe europeia será a oitava cabeça de chave da competição. O confronto será válido pela primeira rodada da competição, que a partir da temporada 2025 será toda disputada em formato eliminatório, sem a fase de grupos dos últimos anos.

A disputa entre brasileiros e franceses será um dos 13 confrontos da primeira rodada. A Holanda, atual vice-campeã, será "bye" na rodada de abertura, com a vaga garantida na segunda rodada, no aguardo do vencedor do embate entre Noruega e Argentina. O Brasil, se vencer a França, terá pela frente Croácia ou Eslováquia, na segunda rodada, em setembro.

A chamada "fase final" da Davis será realizada em novembro, com oito equipes competindo a partir das quartas de final. Será nesta fase que entrará diretamente a Itália, atual campeã da Davis e sede da disputa, a ser concentrada em Bolonha neste ano. O país sediará esta fase até 2027, em diferentes cidades.