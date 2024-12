Atalanta derrota a Roma e fica na cola do líder Napoli no Campeonato Italiano

A Atalanta conseguiu um importante resultado fora de casa nesta segunda-feira ao impor uma vitória de 2 a 0 sobre a Roma. O triunfo como visitante colocou a equipe de Bérgamo na segunda colocação do Campeonato Italiano com 31 pontos. Líder isolado, o Napoli tem um a mais (32).

Já a Roma continua enfrentando dificuldades no Italiano. A derrota deixa o time na 15ª posição com 13 pontos. A proximidade com a zona de rebaixamento deixa o ambiente no clube ainda mais tenso. Em 14 partidas, foram apenas três vitórias até aqui.

O jogo, que valeu pela 14ª rodada da competição, mostrou uma Atalanta mais bem organizada. Mesmo atuando longe de sua torcida, a equipe do técnico Tullio Gritti foi mais consistente e aproveitou os espaços na defesa adversária para conseguir inaugurar o marcador.

O primeiro gol do confronto foi anotado já no segundo tempo. Marten de Roon arriscou uma finalização da entrada da área e a bola desviou na marcação enganando o goleiro Mile Svilar. A vantagem deu mais tranquilidade aos visitantes que, a partir daí, passaram a utilizar os contra-ataques para tentar definir o confronto.

A Roma foi para cima tentando buscar o empate de forma desorganizada e cometeu o erro de deixar a sua defesa exposta. Aos 44 minutos veio o golpe de misericórdia. Após cobrança de escanteio de Cuadrado, Nicolo Zaniolio subiu mais que a marcação e estufou a rede inimiga decretando a vitória de 2 a 0.

Na próxima rodada, a Atalanta tenta manter o embalo diante do Milan. O confronto está marcado para esta sexta-feira. No dia seguinte, jogando sob o apoio de sua torcida, a Roma busca a reabilitação diante do Lecce, no estádio Olímpico.