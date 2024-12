Alpine dispensa Ocon e confirma novato para último GP da F1 no ano

De acordo com a Alpine, a decisão vai permitir que Ocon possa participar do teste de pós-temporada da F-1, também em Abu Dabi, depois do GP. O francês poderá representar as cores da Haas. A Alpine, por sua vez, confirmou que Doohan também estará no teste.

"Eu acho que essa decisão vem de todos os lados. Eu acho que você poderia dizer que é bom ter Jack no início, eu acho que você poderia dizer do lado de Esteban que é bom seguir em frente. Acho que isso combina com todos, então acho que a discussão foi bem natural, na verdade, e eu acho que Esteban tem sido uma grande parte dessa equipe também e de ambos os lados isso combina com o outro", afirmou Oliver Oakes, chefe da Alpine.

Passado o GP do Catar, no fim de semana, os pilotos já vislumbram o GP de Abu Dabi, a ser aberto na sexta-feira, com o primeiro treino livre marcado para as 6h30, pelo horário de Brasília.