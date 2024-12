Zubeldía destaca 6º lugar do São Paulo após derrota: 'Brasileirão não mente'

Um dia depois de garantir a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores com o título continental do Botafogo, o São Paulo fez um jogo sonolento e acabou perdendo para o Grêmio, em Porto Alegre, por 2 a 1, neste domingo, pela 36ª rodada. O técnico Luis Zubeldía deixou o revés em segundo plano e destacou o sexto lugar conquistado pelo clube no Brasileirão.

"No Brasileirão, creio que 38 rodadas não mentem. Estamos onde cada um tem que estar. E nossa realidade era poder agarrar uma vaga na Libertadores de forma direta. Se olhar para os times que estão atrás, não é fácil poder entrar de maneira direta. E fizemos. É muito, é pouco? Não sei. Creio que seja bom para o clube, permite outra vez estar no maior torneio do continente. Temos de trabalhar, ter um elenco cada vez mais forte, exigir cada vez mais para competir com equipes que têm economia muito, muito forte", afirmou.

O treinador disse que o objetivo foi conquistado e destacou o poder econômico do Botafogo. "Quando cheguei aqui, o objetivo no Brasileirão para a maioria das equipes era chegar na Libertadores de forma direta. E depois, todos sabem que só há um campeão e entra numa parte muito fina, precisa de um elenco forte, economia forte. E as equipes que estão aí em cima mostram isso. O único que rompe um pouco o molde é o Fortaleza, que compete muito bem no Brasileirão. Mas na Libertadores, o Botafogo há rendido tributo a sua fortaleza econômica, colocando hierarquia no meio de ano para ganhar a Libertadores. E o Atlético-MG também teve chance", completou.

Zubeldía indicou que poderá usar uma equipe alternativa nos dois próximos compromissos da equipe. "Vamos ter que avaliar, classificamos de maneira direta para a Libertadores, era algo que queríamos conseguir. Claro que temos que nos preparar muito bem para o ano que vem em todos os sentidos e temos que ver como jogar, qual formação coloco contra Juventude e Botafogo. É uma situação um pouco incômoda, porque com esta camisa todas as partidas são importantes. Também é certo que alcançar um objetivo como a classificação direta faz com que tudo seja diferente. Vamos ver. De pronto, agora é pensar na próxima partida."

Com 59 pontos, o São Paulo já não pode ser ultrapassado por qualquer outro adversário e dificilmente conseguirá uma melhor colocação, já que Internacional, quarto colocado, e Fortaleza, quinto, têm 65.

O São Paulo volta a campo diante do Juventude, na quarta-feira, às 20h, no MorumBis, pela 37ª rodada. A despedida será frente ao Botafogo, no domingo, às 16h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.