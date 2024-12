Verstappen vence GP do Catar após punição e título dos Construtores fica para a última corrida

A Fórmula 1 entrou em sua reta final. Resta apenas uma prova para o complemento da temporada da principal categoria do automobilismo. A penúltima delas, o GP do Catar, aconteceu neste domingo, com vitória de Max Verstappen, da Red Bull. Charles Leclerc, da Ferrari, e Oscar Piastri, da McLaren, completaram o pódio, respectivamente.

Desde julho que Verstappen não largava na frente. E justamente quando quebrou o incômodo jejum foi punido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ainda no sábado, cedendo a pole position para George Russell, justamente o rival que acabou "atrapalhado" pelo holandês. Justiça seja feita, os pilotos da Mercedes e Red Bull foram os melhores durante o classificatório.

A largada do GP do Catar foi emocionante, especialmente porque Lando Norris tomou a dianteira nas primeiras curvas do Circuito Internacional de Lusail, enquanto Russell e Verstappen brigaram pela ponta. Porém, não demorou para o safety car ser acionado. Franco Colapinto e Esteban Ocon tiveram uma colisão e deixaram a disputa. Nico Hulkenberg também foi prejudicado pela batida e ficou com um pneu furado. Lance Stroll ainda acertou Alexander Albon de maneira precoce.

Quando a relargada aconteceu após 4 voltas, Verstappen, Norris e Russel puxaram a fila. O piloto holandês não quis saber de "cumprir tabela", fez a volta mais rápida e logo abriu 2 segundos de vantagem para o oponente da McLaren, que derrapou nas pedras à margem da pista.

Com 15 voltadas dadas, Leclerc anotou o melhor tempo com 1m25s660. Porém, Verstappen continuou administrando a ponta com tranquilidade, sem ser ameaçado por quem vinha atrás. Neste momento, Zhou, Tsunoda e Bottas fizeram boa disputa por posições entre os 12º e 14º lugares. Piastri também pressionou Russell na briga pelo 3º lugar, mas acabou se atrapalhando na entrada da reta principal e não conseguiu fazer a ultrapassagem.

Na 24ª volta, Russell acabou indo para os boxes, se atrapalhou com uma das rodas traseiras e perdeu posições importantes, voltando em 11º lugar. Norris e Piastri ficaram no top 3, com Verstappen à frente. Essa demora da Mercedes poderia ter garantido o título do Mundial de Construtores à McLaren, algo que não acontecia desde 1998. Mas, uma punição a Norris acabou adiando a decisão para a última prova.

Passada mais da metade da corrida, Verstappen continuou sem ser ameaçado. Sua vantagem para Norris seguiu na casa dos 2,5 segundos, quando o neerlandês anotou melhor volta mais uma vez. Na volta 35, Hamilton e Sainz acabaram tendo a corrida comprometida quando seus pneus furaram pelo espelho na pista que se soltou do carro de Albon. Piastri se aproveitou do momento e foi para o pit stop. O safety car voltou para que a limpeza da pista fosse feita.

Em mais uma relargada, diversas brigas chamaram a atenção, com destaque para Norris colando ao lado de Verstappen, que conseguiu defender a liderança. Piastri e Leclerc também protagonizaram uma disputa interessante. A bandeira amarela acabou sendo acionada quando Hulkenberg atingiu Perez por trás, chamando o safety car uma vez mais para a pista.

Desta vez, Leclerc retomou a corrida à frente de Piastri e assim seguiu até o fim, quando Max Verstappen cruzou a linha de chegada em primeiro mais uma vez.

O ponto decisivo para o Mundial de Construtores aconteceu quando Lando Norris foi penalizado com 10 segundos por andar rápido demais na bandeira amarela. Isso interferiu diretamente para um título da McLaren, que não acontece desde 1998, e que poderia ter sido concretizado no Catar neste domingo.

Esta foi a corrida com maior número de abandonos ao lado do Canadá. Ao todo, 5 pilotos não completaram a prova. A atual temporada da Fórmula 1 se encerra no próximo final de semana, com o GP de Abu Dabi.

Confira o resultado do GP do Catar de Fórmula 1:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Charles Leclerc (MON/Ferrari), +6.031s

Oscar Piastri (AUS/McLaren), +6.819s

George Russell (ING/Mercedes), +14,104s

Pierre Gasly (FRA/Alpine), +16.782s

Carlos Sainz (ESP/Ferrari), +17.476s

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), +19.867s

Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), +25.360s

Kevin Magnussen (DIN/Haas), +32.177s

Lando Norris (ING/McLaren), +35.762s

Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), +50.243s

Lewis Hamilton (ING/Mercedes), +56.122s

Yuki Tsunoda (JAP/RB), +1m01s100

Liam Lawson (NEO/RB), +1m02s656

Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta

Não completaram a prova: Nico Hulkenberg, Sergio Pérez, Lance Stroll, Franco Colapinto e Esteban Ocon.