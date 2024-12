Renato Gaúcho dispara ofensas a jornalista: 'Débil mental, idiota e delinquente'

Renato Gaúcho manteve suas críticas à imprensa durante entrevista coletiva neste domingo (1°), após vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, e subiu o tom ao mencionar uma nota oficial da Associação de Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul (ACERG). O texto em questão condena as declarações dadas pelo treinador depois do empate com o Cruzeiro, na quarta-feira, classificando-as como "acusações genéricas e ameaças irresponsáveis proferidas contra profissionais da imprensa". Ao rebater, Renato citou nominalmente Rogério Amaral, presidente da ACERG, e disparou ofensas contra ele.

"Esse tal de Ricardo Amaral, presidente de ACERG. Rogério Amaral. Esse é um débil mental, um idiota, pela nota que ele ajudou a escrever lá. Sabe por que você é um idiota Rogério, porque infelizmente o caso que teve no ano passado, lá no Beira-Rio, com um cidadão brigando com um criança no colo, dentro do campo, com jogadores do Internacional, hoje ele é associado da ACERG. Aí eu pergunto, quem é o idiota na história? Você, Rogério. Você é o grande idiota, você é um delinquente. E, por favor, me processa, que eu vou te processar também. Você quer dinheiro? Não tem problema, não é briga de dinheiro. Vá em frente, você é um delinquente", afirmou.

Na declaração de quarta-feira, o treinador gremista disse que "daria o nome aos bois se continuassem mentindo", referindo-se a jornalistas. "Vocês também têm família, andam por aí e o torcedor conhece alguns de vocês. Alguns de vocês vão começar a passar dificuldade também", afirmou na ocasião.