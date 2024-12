Red Bull Bragantino cede empate para o Cruzeiro no fim e continua na zona de rebaixamento

O Red Bull Bragantino perdeu a chance de voltar a vencer após 11 jogos de jejum e de retornar a respirar na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Depois de sair na frente logo aos cinco minutos com Eduardo Sasha, o time paulista acabou cedendo o empate ao Cruzeiro no fim, por 1 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), neste domingo, em duelo válido pela 36ª rodada.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino continua na zona de rebaixamento com 38 pontos e não depende mais apenas de si para se salvar. Além de ter chegado aos 12 jogos sem vitória. O Cruzeiro, por sua vez, somou o quarto jogo sem triunfo e deixou a zona de classificação para a Copa Libertadores, afinal foi ultrapassado pelo Corinthians, que atingiu os 50 pontos, enquanto os mineiros têm 49.

Jogando em casa, o Red Bull Bragantino fez pressão desde o início e não demorou para abrir o placar. Aos cinco minutos, depois de um cruzamento na área, a bola sobrou para Eduardo Sasha bater firme. Cássio ainda resvalou na bola, mas ela acabou na rede. Depois do gol, o Cruzeiro foi para cima em busca do empate.

A melhor oportunidade veio aos 18 minutos, quando Barreal avançou na marcação e bateu de fora da área, porém a bola acabou saindo por cima do gol. Nos acréscimos, Marlon tentou de falta, mas acabou chutando na barreira. O duelo foi para o intervalo com a vitória parcial do Red Bull Bragantino por 1 a 0.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu da mesma forma, contudo com poucas oportunidades. O Cruzeiro tinha dificuldade na infiltração, enquanto o Red Bull Bragantino se defendia bem e apostava em contra-ataques, mas também não levava grande perigo. Porém, nos minutos finais, os visitantes foram para o tudo ou nada.

Aos 34, Lucas Romero arriscou de fora da área e chutou firme, tirando tinta do travessão. Depois de tanto tentar, o Cruzeiro chegou ao empate. Aos 39, Marlon recebeu pela esquerda e cruzou. O goleiro Cleiton conseguiu espalmar, nos pés de Ramiro, que só teve o trabalho de empurrar para o gol, definindo a igualdade.

Os times voltam a campo já neste meio de semana para a disputa da 37ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o Cruzeiro recebe o Palmeiras, no Mineirão, às 21h30. Já na quinta, o Red Bull Bragantino visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 20h. Na última rodada, o time paulista terá o Criciúma pela frente, enquanto os mineiros pegam o Juventude.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 CRUZEIRO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique (Douglas Mendes), Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom Silva), Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vitinho (Luan Cândido), Vinicinho (Henry Mosquera) e Eduardo Sasha (Arthur Sousa). Técnico: Fernando Seabra.

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Jonathan Jesus), Mateus Vital (Kaique Kenji) e Matheus Pereira (Zé Ivaldo); Barreal (Ramiro) e Lautaro Díaz (Tevis). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Eduardo Sasha, aos 5 minutos do primeiro tempo; Ramiro, aos 39 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Cleiton e Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino); Barreal e Lucas Romero (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA -R$ 280.740,00.

PÚBLICO - 6.223 presentes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).