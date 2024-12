Piloto da SuperBike Brasil morre em Interlagos; categoria tem 7 fatalidades em 7 anos

O SuperBike Brasil anunciou, na noite deste sábado, a morte do piloto João Eloi, de 57 anos. O motociclista sofreu um acidente durante prova da classe SuperSport 400cc Escola, no autódromo de Interlagos. A categoria não divulgou se as corridas deste domingo serão realizadas.

"Na tarde deste sábado, o sul-caetanense sofreu uma queda durante a corrida da categoria SuperSport 400cc - Escola, válida pela nona etapa do SuperBike Brasil, sediada no Autódromo de Interlagos", afirma a nota do SuperBike Brasil.

Segundo a organização do evento, Eloi foi socorrido pela equipe de resgate e encaminhado via ambulância UTI até a sala de emergência do autódromo, mas não resistiu aos ferimentos. No acidente, ele acabou tendo um atrito com outro piloto e bateu com extrema violência no muro externo do circuito, sendo jogado para longe já desacordado.