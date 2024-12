Mayke relembra passagem pelo Cruzeiro e alerta o Palmeiras: Fazer o nosso

A dolorosa derrota para o Botafogo no Allianz Parque na terça-feira ainda não foi digerida pelo Palmeiras. O elenco alviverde realizou atividades técnicas e táticas neste domingo em tom de seriedade. O lateral Mayke ressaltou a dificuldade do Brasileirão e garantiu que o clube buscará fazer a sua parte para ter chances de conquistar o tricampeonato até a última rodada.

"A nossa pontuação deste ano é maior do que a do ano passado. Cada ano que se passa os times vão contratando, vão ficando mais fortes e o campeonato vai ficando mais difícil consequentemente. Vamos fazer de tudo, será um jogo muito difícil contra o Cruzeiro no Mineirão. Agora não depende só da gente, mas temos de fazer a nossa parte: temos de ir ao Mineirão, fazer um grande jogo e impor o nosso ritmo, mesmo fora de casa. Faremos de tudo para buscar o nosso objetivo, que é somar mais três pontos", disse o camisa 12.

Mayke deve iniciar a partida diante do Cruzeiro, marcado para quarta-feira, às 21h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, entre os titulares, graças à expulsão de Marcos Rocha durante o revés para o Botafogo por 3 a 1. Outra opção seria Giay, mas o argentino perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira nos últimos compromissos da equipe.

O lateral ainda relembrou de sua passagem pelo Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro (2013 e 2014). O time mineiro está pressionado após o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. O técnico Fernando Diniz também está na "corda bamba" por ter vencido apenas 2 dos 12 jogos que esteve à frente da equipe.

"Joguei muito tempo no Cruzeiro, sei como é, sempre é muito difícil jogar contra eles no Mineirão. Não é porque eles perderam uma final que será mais fácil, isso não vai abalá-los. Acho que temos de ir forte e procurar fazer um grande jogo e voltar a vencer para, se Deus quiser, na última rodada, conquistar os nossos objetivos", completou.

Com 70 pontos, o Palmeiras tem três a menos do que o Botafogo. Para ser campeão, o time de Abel Ferreira precisará vencer os seus dois últimos jogos do Brasileirão (Cruzeiro e Fluminense) e torcer para que seu rival perca ao menos uma vez (Internacional e São Paulo). O time carioca conquistou a Copa Libertadores no sábado após bater o Atlético-MG por 3 a 1.