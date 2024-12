Fortaleza briga pelo terceiro lugar contra o Vitória em duelo nordestino no Brasileirão

Focado em se manter bem nas primeiras colocações e com chances de título, o Fortaleza volta a campo pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30, estará em Salvador (BA), onde duela com o Vitória, que reagiu e quer se manter longe da zona de rebaixamento.

O Fortaleza está há seis jogos invicto, mas com apenas duas vitórias e quatro empates. Com isso, tem 65 pontos e viu Botafogo (73) e Palmeiras (70) se distanciarem na briga pelo título. Os adversários, porém, já atuaram na rodada.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem dois desfalques para montar o time: o lateral-esquerdo Eros Mancuso, suspenso pelo terceiro amarelo, e o volante Pedro Augusto, lesionado. Na esquerda, Felipe Jonatan e Bruno Pacheco disputam a vaga, enquanto o meio-campo será formado com Hércules, Martínez e Rossetto.

Com as chances remotas de título, Vojvoda quer garantir o terceiro lugar. "É possível (o terceiro lugar). Acho que são seis ou sete times que estão em cima que brigam ponto a ponto. Os três primeiros, Botafogo, Palmeiras, Inter agora, Flamengo, São Paulo. Tem uma briga interessante na parte de cima da tabela."

Com quatro triunfos nos últimos seis jogos, o Vitória pegou o 'elevador' e chegou a 42 pontos, se distanciando da zona de rebaixamento. Para manter o ritmo, busca reabilitação em casa após perder por 2 a 1 para o Corinthians, encerrando sequência de três vitórias.

O treinador Thiago Carpini terá o desfalque do atacante Carlos Eduardo, reserva no empate por 1 a 1 com o Botafogo, por suspensão. O volante Caio Vinícius e o atacante Luís Miguel são dúvidas, já que estão em fase de transição e treinaram com restrições.

O meia Matheusinho ainda faz fisioterapia por conta de um trauma no joelho e não tem presença confirmada. Diante do Botafogo, quem entrou em seu lugar foi Gustavo Mosquito.

Apesar da vantagem conquistada, Carpini voltou a pedir foco na permanência antes de outros objetivos. "Precisamos focar nos próximos jogos dentro de casa para cravar a permanência. Temos um jogo difícil contra o Fortaleza, um clássico regional. Sabemos a dificuldade que vai ser, mas precisamos garantir a permanência. Depois pensamos em coisas maiores."

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X FORTALEZA

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Edu, Neris e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres, Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Matheuzinho e Lucas Esteves; Alerrandro e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Martínez e Rossetto; Marinho, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).