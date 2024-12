Flamengo quebra invencibilidade do Internacional no Brasileirão em grande jogo no Maracanã

A sequência invicta do Internacional no Brasileirão chegou ao fim. Neste domingo, o time gaúcho foi até o Maracanã para fazer um duelo direto na parte de cima da tabela contra o Flamengo, pela 36ª rodada, e foi superado por 3 a 2 pelo time carioca.

Com o resultado, o Flamengo foi a 66 pontos, saltou para a terceira colocação, e deixou a briga pelo título para Botafogo e Palmeiras. Isso porque o rival carioca tem 73 e os paulistas 70, restando seis pontos em disputa no torneio.

Do outro lado, após mais de 100 dias sem perder e 16 jogos de invencibilidade, o Internacional parou em 65 pontos e fica na quarta posição da tabela, vendo evaporar, também, as chances de título.

O duelo direto no G-4 do Brasileirão foi dominado pelo time da casa desde o apito inicial. Logo aos dois minutos, Evertton Araújo recebeu de Gerson e quase abriu o placar, mandando rente à trave. O Internacional respondeu aos 10, quando Bernabei tabelou com Alan Patrick e cruzou para Bruno Tabata, que mandou de primeira e parou em milagre de Rossi.

Porém, a resposta carioca foi mortal. Aos 24, Bruno Henrique recebeu de Plata na área e ficou cara a cara com Rochet, mas parou no goleiro gaúcho. Entretanto, aos 28, o paredão não teve chance. De La Cruz cobrou escanteio na cabeça de Léo Ortiz, que abriu o marcador no Maracanã.

Pouco depois, o Flamengo praticamente definiu a vitória. Aos 36, Gerson mandou de três dedos para a área, Plata mandou de cabeça, na trave, e no rebote, Alex Sandro tocou para Michael, que mandou para o fundo do gol. Apenas quatro minutos depois, Wesley avançou pela direita e cruzou para Michael, que não desperdiçou, anotou seu segundo gol na partida e levou o time da casa com 3 a 0 no placar para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, o Internacional passou a arquitetar uma reação. Aos nove, Wesley recebeu de Enner Valencia, cortou para o meio e mandou uma bomba, para o fundo do gol, diminuindo. Aos 16, foi a vez de Bernabei servir Valencia, que superou Rossi e fez o segundo gol dos visitantes, que após análise do VAR, foi confirmado.

O Flamengo tentou responder com Plata. O atacante recebeu na direita, cortou para o meio e bateu para boa defesa de Rochet. Em sequência, quase tomou o empate com Valencia, que parou em Rossi. O goleiro do Flamengo salvou mais uma aos 40, quando Bruno Henrique tentou da pequena área. Aos 44, Rogel, na cara do gol, teve a última chance de empatar, mas mandou para fora.

Já garantidos na fase de grupos da Libertadores 2025, as equipes encerram suas participações no Brasileirão em uma semana. Nesta quarta-feira, o Flamengo vai até o Heriberto Hülse para encarar o Criciúma, às 20h. Pouco mais tarde, a partir das 21h30, o Internacional recebe o Botafogo, no Beira-Rio.

Já no domingo, ambas as equipes entram em campo às 16h. Os cariocas encaram o Vitória, no Maracanã, enquanto os gaúchos visitam o Fortaleza, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 X 2 INTERNACIONAL

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz (Alcaraz) e Gerson; Michael, Bruno Henrique (Gabriel) e Plata (Varela). Técnico: Filipe Luís.

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão (Clayton Sampaio) e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique), Thiago Maia (Rômulo) e Alan Patrick; Wesley (Wanderson), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho) e Valencia. Técnico: Roger Machado.

GOLS - Léo Ortiz, aos 28, e Michael, aos 36 e aos 40 minutos do primeiro tempo; Wesley, aos 9, e Enner Valencia, aos 18 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - De la Cruz e Gerson (Flamengo); Wesley e Fernando (Internacional).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 2.983.722,50

PÚBLICO - 56.571 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).