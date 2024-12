Corinthians mira marca inédita em duelo por vaga na Libertadores; veja qual

O Corinthians busca também engatar uma sequência de oito vitórias consecutivas no Brasileirão pela primeira vez na história. Nunca antes conseguiu emplacar um número de triunfos tão significativo.

Em 1999, quando foi tricampeão brasileiro, e em 2011, ano do pentacampeonato, o Corinthians conseguiu sete vitórias seguidas, as melhores marcas até aqui do clube alvinegro, que tem a quinta melhor campanha do segundo turno, com 31 dos 50 pontos conquistados, atrás de Internacional (37), Palmeiras (34), Botafogo (33) e Fortaleza (32).

Corinthians e Bahia somam os mesmos 50 pontos e são concorrentes diretos na luta por vaga na Libertadores. Apenas o Cruzeiro pode tirá-los de dentro do G-8 ao final da competição.