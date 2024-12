Bortoleto perde vitória na F2 por punição, e lidera última etapa por 0,5 ponto

Na sexta volta, Borboleto e Aron já abriam mais de quatro segundos para o terceiro colocado, Dino Beganovic. O estoniano foi aos boxes para troca de pneus na volta seguinte, e o brasileiro foi chamado para entrar no oitavo giro.

Andrea Antonelli, porém, foi parar na caixa de brita após problemas com seu carro, e o safety car foi acionado. No momento em que entraria no pit lane, Borboleto foi avisado que o setor estava fechado e teve que fazer uma manobra brusca para voltar à pista, mas acabou cruzando as linhas de entrada.

Após fazer sua troca de pneus, o brasileiro voltou à pista na sétima posição, atrás apenas de pilotos que ainda não tinham feito a parada nos boxes. Hadjar conseguiu se beneficiar da confusão e voltou atrás de Aron após a troca de pneus.

Por ter cruzado as linhas na entrada do pit lane, Borboleto foi punido com 5 segundos de acréscimo ao seu tempo. Na relargada, o brasileiro chegou a sair da pista na curva 1, mas conseguiu voltar. Problema com o mexicano Rafael Villagómez, que parou na curva 6, acabou provocando nova entrada do safety car.

Após nova relargada, na 17ª volta, Borboleto foi ganhando posições dos pilotos que estavam a sua frente com os pneus desgastados, mas trazia logo atrás Aron e Hadjar. Com tantas voltas com o safety car, o final de prova foi determinado pelo tempo limite e não pelas 32 voltas previstas.

O brasileiro cruzou a linha de chegada na frente, mas não com vantagem suficiente para subir no lugar mais alto do pódio, que foi ocupado por Aron. Hadjar também terminou menos de 5 segundos atrás Borboletto e subiu uma posição.