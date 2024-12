Antetokounmpo volta, consegue novo 'triple-double' e comanda Bucks em sua 6ª vitória seguida

Giannis Antetokounmpo coroou seu retorno ao Milwaukee Bucks com um "triple-double" e comandou o time na vitória Washington Wizards por 124 a 114 na noite de sábado. Foi o sexto triunfo consecutivo dos Bucks, que está em recuperação após iniciar a temporada com 8 derrotas nos 10 primeiros jogos.

O duas vezes MVP (jogador mais valioso) da NBA havia ficado de fora da vitória dos Bucks sobre Miami Heats na terça-feira devido a um inchaço no joelho esquerdo. Contra os Wizards, Antetokounmpo conseguiu 42 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Foi o terceiro "triplo-double" do ala-pivô grego em seus últimos seis jogos.

Pelos Wizards, Jordan Poole, que marcou 31 pontos, e Malcolm Brogdon, com 29 pontos e 11 rebotes, foram os destaques. O time de Washington perdeu sua 14ª partida seguida e ostenta a pior campanha da NBA, com apenas 2 triunfos em 18 jogos.

Em Phoenix, o Golden State Warriors amargou sua quarta derrota seguida após cair diante dos Suns por 113 a 105 neste sábado. Devin Booker com 27 pontos, e Kevin Durant, com 21, foram os destaques do Phoenix Suns, que ocupa a sétima posição na Conferência Oeste.

Depois de iniciar a temporada com 12 vitórias em 15 partidas, os Warriors buscavam por fim à má fase, mas viram o Phoenix Suns dominar a partida no Footprint Center. O time da casa tinha vantagem de 17 no intervalo, mas o Golden State Warriors conseguiu reduzir essa margem para 7 (85 a 78) no início do quarto período.

O Golden State conseguiu uma sequência de 9 a 0 no final da partida, mas Durant acertou um arremesso de 3 pontos faltando 1min42s e brecou a recuperação dos rivais.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Charlotte Hornets 104 x 107 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 96 x 111 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 124 x 114 Washington Wizards

Phoenix Suns 113 x 105 Golden State Warriors

Utah Jazz 94 x 106 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos deste domingo:

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Memphis Grizzlies x Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

New York Knicks x New Orleans Pelicans

Toronto Raptors x Miami Heat

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Dallas Mavericks

Sacramento Kings x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets