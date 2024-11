Max Verstappen conquista a pole position para o GP do Catar de Fórmula 1

Na penúltima classificação do ano e a 23ª da atual temporada da Fórmula 1, Max Verstappen garantiu o primeiro lugar para o GP do Catar, que acontece neste domingo, às 13 horas (horário de Brasília). O piloto da Red Bull anotou o melhor tempo do sábado com 1min20s520. Largam em 2º e 3º George Russell e Lando Norris, respectivamente.

Ao final dos primeiros 18 minutos de um Q1 extremamente equilibrado, deu George Russell, que tomou a frente de boa parte da primeira etapa. Mas, teve um susto. O piloto da Mercedes anotou tempo de 1min21s241 para garantir o primeiro lugar, seguido muito de perto por Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari. Nesta etapa, ficaram pelo caminho Albon (16º), Lawson (17º), Hulkenberg (18º), Colapinto (19°) e Ocon (20º). A Williams teve seus dois carros fora do Q2, enquanto a Sauber prosseguiu com sua dupla.

Nos 15 minutos seguintes, Russell conseguiu fazer valer sua performance no Q1, mas o campeão Verstappen ressurgiu e tomou a frente com ainda 10 minutos para o fim da etapa, anotando 1min21s085. Sainz e Hamilton quase colidiram na saída dos boxes, mas o britânico consegui evitar o acidente. Com menos 5 minutos restantes, Russell apertou o duelo com o rival da Red Bull, com diferença de milésimos. A dupla ficou trocando posições quando Lando Norris surgiu inesperadamente e tomou a ponta com tempo de 1min20s983.

Mas, não é à toa que Verstappen é o campeão. No apagar das luzes do Q2, o neerlandês anotou tempo de 1m20s687 e fechou em primeiro. Nesta etapa, ficaram pelo caminho Gasly (11º), Zhou (12º), Bottas (13º), Tsunoda (14º) e Stroll (15º).

Nos 12 minutos do Q3, Russell colocou tudo de si e anotou o recorde da pista: 1min20s575. Verstappen não sentiu a pressão e chegou bem perto do oponente da Mercedes, com apenas 0s045 de diferença. O neerlandês mostrou mais uma vez porque é o atual campeão e buscou o recorde do Circuito Internacional de Lusail novamente nos instantes finais, marca que há poucos momentos era de Russell. Ele anotou 1min20s520 e garantiu mais uma pole.

Na corrida sprint, realizada neste sábado mais cedo, Lando Norris, da McLaren, abriu mão de seu segundo triunfo e permitiu a vitória do companheiro de equipe Oscar Piastri. O movimento foi a devolução do presente que Piastri lhe deu na corrida sprint em São Paulo. George Russell ficou em 3º. Atual campeão, Max Verstappen largou em 6º e terminou em 9º.

Confira o grid de largada para o GP do Catar:

1.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min20s520

2.º - George Russell (ING/Mercedes), 1min20s575

3.º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min20s772

4.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min20s829

5.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min20s852

6.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min21s011

7.º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min21s041

8.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min21s251

9.º - Sérgio Perez (MEX/Red Bull), 1min21s425

10.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min21s500

--------------------------------------------------------

11.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min21s437

12.º - Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min21s501

13.º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min21s731

14.º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1m21s771 no Q2

15.º -Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min21s911

--------------------------------------------------------

16.º -Alexander Albon (TAI/Williams), 1min22s390

17.º -Liam Lawson (NEO/RB), 1min22s411

18.º -Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min22s442

19.º -Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min22s594

20.º -Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min22s714