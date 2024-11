Las Palmas faz 2 a 1 no Barcelona e volta a vencer o rival como visitante após 53 anos

Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona viu seu retrospecto amplamente favorável contra o Las Palmas não valer nada e foi derrotado pelo adversário por 2 a 1 neste sábado pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Foi a primeira vitória do Las Palmas sob mando do Barcelona em 53 anos.

O resultado deixa o Barcelona estacionado com 34 pontos e com o topo da tabela ameaçado nas próximas rodadas. O Real Madrid, que ocupa a segunda posição e no domingo enfrenta o Getafe, tem 4 pontos e 2 partidas a menos.

Após uma derrota e um empate nas duas últimas rodadas no Espanhol, o Barcelona enfrentou um adversário teoricamente muito favorável para buscar a reabilitação e festejar seus 125 anos de história. Próximo da zona de rebaixamento, o Las Palmas não conseguia vencer o Barcelona no Espanhol desde fevereiro de 1986.

O histórico era ainda melhor com o Barcelona como anfitrião, já que o time não perdia um duelo com os Las Palmas em casa desde setembro de 1971, com 18 vitórias e 2 empates. Nesta temporada, o time de Hansi Flick acumulava oito vitórias consecutivas em sua casa temporária, o Estádio Olímpico Lluís Companys.

Apesar do domínio no primeiro tempo, com quase 70% de posse bola, o Barcelona pouco ameaçava de maneira clara o Las Palmas. Até que, aos 44 minutos, Raphinha chegou a marcar após aproveitar rebote do Cillessen, mas estava completamente impedido. Já nos acréscimos, o atacante voltou a aparecer bem e acertou um chute no travessão.

Na segunda etapa, em uma rápida transição, o Las Palmas conseguiu abrir o placar aos 5 minutos. Do círculo central, Rodríguez percebeu Sandro Ramírez avançando pelo lado direito. O atacante bateu forte, cruzado, ao entrar na área e venceu o goleiro Pena.

O time da casa chegou ao empate 16 minutos depois com Raphinha. O atacante brasileiro acertou um belo chute de fora da área após receber passe de Pedri. O Las Palmas chegou à vitória com o português Fábio Silva após uma jogada bem trabalhada. O atacante recebeu um belo lançamento de Javier Muñoz, avançou pela faixa central e bateu cruzado, no canto direito de Pena, ao invadir a área.

O resultado deixou clara a ineficiência do Barcelona. Na segunda etapa, o líder do Espanhol finalizou nove vezes (três na direção correta), contra apenas duas dos visitantes. Artilheiro do campeonato, com 15 gols, o atacante polonês Robert Lewandowski teve atuação discreta. Na terça-feira, ele se tornou o terceiro jogador a marcar 100 gols na Liga dos Campeões ao anotar 2 na vitória sobre o Brest por 3 a 0.

Na próxima rodada do Espanhol, o Barcelona enfrenta o Betis, no sábado. E o Las Palmas, que abriu 5 pontos para o primeiro time na zona de rebaixamento, recebe o lanterna Valladolid no mesmo dia.