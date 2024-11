Mirassol contrata Paulinho, ex-Corinthians, como executivo e Mancini recusa proposta

Após conquistar o vice-campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, o acesso à Série A, a direção do Mirassol já começa a planejar a próxima temporada. A novidade confirmada é que Paulinho, ex-jogador do Corinthians, será diretor executivo de futebol. O clube também buscou a contratação do técnico Vagner Mancini, que não aceitou a proposta.

Novo diretor do Mirassol, Paulinho tem 36 anos e conta com passagens por Bragantino, Corinthians, Tottenham, Barcelona e seleção brasileira, além de times da China e Arábia Saudita. Recentemente, o ex-jogador esteve no jogo entre Mirassol e Avaí, ao lado do diretor de esportes Juninho Antunes.

Sem o técnico Mozart Santos, que deixou o Mirassol para assumir o Coritiba, a diretoria também busca um novo treinador. Um nome que surgiu com força foi o de Vagner Mancini. As partes chegaram a conversar, mas ele recusou a proposta do clube paulista. Aos 58 anos, Mancini comandou Atlético-GO e Goiás em 2024.

Em relação ao elenco para a próxima temporada, alguns atletas que marcaram história com a conquista do acesso devem permanecer. O lateral-esquerdo Zeca e os atacantes Negueba e Fernandinho têm contrato até o final de 2025. O volante Neto Moura, atualmente emprestado ao clube até o Paulistão de 2025 e cujo passe pertence ao Cruzeiro, deve ser contratado em definitivo.