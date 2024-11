Marlon Freitas, do Botafogo, espera final decidida em detalhes e diz: 'É o nosso sonho'

Neste sábado, às 17h, Botafogo e Atlético-MG se enfrentam no estádio Monumental de Nuñez pelo título da Copa Libertadores. Os cariocas estão em busca de conquistar pela primeira vez a 'glória eterna', enquanto os mineiros miram o bicampeonato do torneio. Em entrevista coletiva, Marlon Freitas, capitão do clube alvinegro, destacou o mérito das duas equipes em suas respectivas campanhas e não apontou um favorito para vencer a grande decisão.

"Final de Libertadores, as duas equipes chegam iguais. Jogo difícil. O Atlético é muito qualificado. As duas equipes mereceram. Estamos bem preparados para fazer um grande jogo e conquistar o nosso sonho."

O volante comentou sobre a responsabilidade de vestir a camisa do Botafogo e disse que passou um "filme na cabeça" durante o reconhecimento do gramado. Contestado pela torcida no ano passado, ele foi um dos principais alvos de protestos na reta final do Brasileirão de 2023.

"O propósito é algo individual. Passamos por muita coisa para chegar aqui. Muita coisa envolvida. Estou muito feliz de estar vivendo essa experiência única. Precisamos desfrutar e jogar com alegria. A responsabilidade é muito grande, mas foi essa alegria e a união que nos trouxe até aqui. Passou muita coisa na minha cabeça. Vamos fazer o melhor para conquistar o nosso sonho."

Marlon Freitas relembrou o início de trajetória ruim na Libertadores. A equipe perdeu os dois primeiros jogos da fase de grupos e precisou dar a volta por cima nos jogos restantes para garantir sua vaga no mata-mata da competição. Finalista, o jogador revelou que o técnico Artur Jorge 'profetizou' a classificação e desde então, o elenco comprou a ideia do português.

"Sonho define essa final de Libertadores. Não só o do Marlon, mas do clube, de todos. Lutamos para chegar aqui. Para muitos, era muito difícil o Botafogo estar na final. Perdemos os dois primeiros jogos na fase de grupos, as chances diminuíram muito. O Mister (Artur Jorge) garantiu que íamos classificar, acreditamos e tem sido assim até hoje."

"Os resultados estão aparecendo. Essa fala me marcou, pois ele chegou com uma convicção. Os jogadores compraram a ideia. Nosso grupo não tem vaidade. Um lutando pelo outro. Todos os jogadores estão no seu alto nível. É um sonho estar aqui", completou.

Em grande fase, o camisa 17 agradeceu o apoio dos torcedores e enfatizou a responsabilidade que é estar na primeira final da história do Botafogo. Além disso, prometeu que não faltará empenho e dedicação durante os 90 minutos para trazer o título inédito à General Severiano.

"A responsabilidade é grande pelo escudo que a gente carrega. Agradeço os sacrifícios dos torcedores. Nunca faltou empenho e dedicação, vamos lutar por eles e por nós. Esperamos realizar o sonho deles. São muitos anos sem ganhar um título de expressão. Final é decidida em detalhes. Amanhã vamos estar juntos e vão nos empurrar do primeiro até o último minuto."