Hulk vê Botafogo favorito na Libertadores e destaca 'jogo mais importante da sua vida'

Em busca do bicampeonato da Copa Libertadores, o Atlético-MG enfrenta o Botafogo neste sábado, às 17h, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Em entrevista coletiva, realizada após o reconhecimento do gramado, Hulk, capitão do time mineiro, comentou sobre a vontade de transformar o sonho de ser campeão da América em realidade, destacando ser o jogo mais importante de sua vida.

"Privilegiados por estar nesse momento. A responsabilidade é muito grande. De querer ganhar e conquistar esse título tão importante. É o jogo mais importante da minha vida. Não envolve só a final da Libertadores. Se Deus quiser, sair vitorioso."

Ao contrário de Marlon Freitas, capitão rival, o atacante não ficou "em cima do muro" e apontou o Botafogo como favorito. Além disso, rasgou elogios ao comentar sobre a forma que joga o time comandado pelo técnico Artur Jorge.

"O Botafogo é favorito e compartilho da mesma ideia. O ano coletivo foi melhor do que o nosso, mas se trata de final. Ganha quem chegar melhor no dia. Semana muito importante. Vamos chegar com a máxima força. Se quisermos triunfar amanhã, precisamos colocar em prática tudo que treinamos."

"Botafogo defende coletivamente muito bem. Tem um contra-ataque forte. Precisamos impor dificuldade para a defesa. Temos em mente o que precisamos fazer. Esperamos amanhã estar no melhor nível.", completou.

O jogador também destacou sua felicidade em vestir a camisa do Atlético e disse que apesar dos vários títulos conquistados durante sua carreira, a Libertadores teria um "gosto especial" em sua galeria.

"Exercer um papel tão importante não é fácil. Você não representa só um time, mas uma instituição. Procuro honrar essa camisa que tem toda a minha admiração. Não é fácil encontrar palavras para incentivar, mas não tem incentivo maior do que jogar essa final. Conquistei muitos títulos na carreira, incluído pela seleção, mas por tudo que representa, essa final tem um gosto especial. Somos privilegiados. Queremos entrar para a história ganhando. É a segunda vez que o time disputa a final. Se precisar deixar a vida lá dentro (do campo), eu vou deixar. Temos a chance de escrever a história nesse clube."

Ídolo da torcida, Hulk manifestou seu desejo de continuar fazendo história com a camisa da equipe mineira. Campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo clube, o camisa 7 busca o principal troféu do continente pela equipe.

"Eu não quero encerrar meu ciclo amanhã, quero dar continuidade. É fato que conquistamos títulos importantes, mas não ganhamos a Libertadores ainda. Já batemos na trave algumas vezes. Estamos tendo a oportunidade de disputar a final em um estádio especial. Quero entrar para história com mais um título. Será um grande momento. Não só eu, mas todos os meus companheiros estão sonhando com esse dia. Não será fácil, vamos enfrentar o time que vive o melhor momento no futebol brasileiro. Grande adversário. Não há motivação maior."

Hulk ainda comentou sobre Luiz Henrique, um dos principais nomes do Botafogo. O jogador do clube carioca pediu desculpa para o capitão do Atlético após um desentendimento entre eles no último confronto das duas equipes, no dia 20 de novembro, pelo Brasileirão.

"Sobre o Luiz Henrique, ele tem muito talento, é muito jovem, tem tudo para ser um craque. Perdoar a gente aprende diariamente, porque a gente erra diariamente. Eu fui defender o clube. Está perdoado, que ele possa aprender e crescer como jogador. Que Deus abençoe a carreira dele."