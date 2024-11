Calleri faz treino à parte e deve desfalcar o São Paulo no duelo com o Grêmio no Brasileiro

Ainda não deve ser desta vez que o técnico Luis Zubeldía vai poder contar o argentino Calleri no comando do ataque do São Paulo. No treino desta sexta-feira, o camisa 9 fez apenas um treino à parte e a tendência é que ele fique mais uma vez fora da equipe.

Por causa de dores musculares na coxa esquerda, o centroavante já havia desfalcado o time paulista no duelo em que o São Paulo empatou com o Atlético-MG por 2 a 2 no MorumBis. Nesta sexta, ele seguiu realizando tratamento intensivo no CT da Barra Funda.

Outro que deve ficar de fora é Michel Araújo, com edema na panturrilha direita. O São Paulo ainda faz uma última atividade no sábado. Em seguida, o grupo segue viagem para Porto Alegre. O confronto diante dos gaúchos está marcado para domingo, às 16h.

Sem Calleri, Zubeldía deve apostar no trio ofensivo formado por Lucas Moura, André Silva e Ferreira. Wellington, que participou de toda a atividade, tem boas chances de ocupar a lateral-esquerda. Após cumprir suspensão contra o Atlético-MG, Sabino é outro que volta a ficar à disposição do treinador.

Em sexto lugar na classificação com 59 pontos, o São Paulo já está garantido na fase pré-Libertadores. O objetivo agora é tentar melhorar sua posição na tabela para obter a vaga direta na fase de grupos do mais nobre torneio da América do Sul.

Além do Grêmio neste domingo, em Porto Alegre, a equipe paulista tem ainda mais dois encontros pela competição. Na penúltima rodada, o confronto é em casa contra o Juventude. Já no dia 8 de dezembro, os são-paulinos encerram a sua participação no torneio visitando o Botafogo no estádio do Engenhão.