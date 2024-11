Torcida lança vaquinha para quitar arena do Corinthians: veja como funciona

A vaquinha online para ajudar o Corinthians a quitar a dívida do seu estádio enfim foi lançada na noite desta quarta-feira. Em pouco mais de 12 horas, os torcedores arrecadaram R$ 5 milhões através do site https://www.doearenacorinthians.com.br/. O objetivo da campanha é ambicioso: alcançar a marca de R$ 710 milhões, o valor da dívida do clube paulista com a Caixa Econômica Federal, referente à construção da Neo Química Arena.

A campanha vinha sendo esboçada nos últimos meses, por iniciativa da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube. Após superar questões burocráticas e receber o apoio da direção do Corinthians, a campanha foi lançada na noite de quarta, às 19h10, numa menção à data de fundação do clube (1910).

A demanda pelas doações surpreendeu a própria organizada. A vaquinha já somava R$ 1 milhão em apenas 12 horas. A esta altura, cerca de 40 mil pessoas estavam na fila para acessar o site. A busca pelo site, que vem sofrendo seguidas quedas ao longo do dia, continua alta nesta quinta-feira, a exemplo do que acontece na compra de ingressos para os shows mais populares.

Ainda na noite de quarta, a Gaviões reforçava o pedido por doações. "Ao todo, foram 12 mil doadores até o momento. Mas sabemos que essa missão não é fácil e precisamos da colaboração e paciência de todos vocês. Estamos trabalhando com nossos parceiros para normalizar o processo de doação", escreveu a organizada, nas redes sociais.

COMO DOAR

Os torcedores poderão doar qualquer valor, desde que seja a partir de R$ 5. É possível fazer diversas doações, sempre por Pix. Para tanto, o interessado precisa preencher um cadastro, com nome completo, CPF ou CPNJ, número de celular, e-mail e endereço. Como confirmação, o torcedor receberá um certificado virtual. Se a doação alcançar ao menos R$ 100, o doador terá seu nome exibido num mural físico a ser erguido no próprio estádio.

A princípio, a vaquinha online tem prazo de duração de seis meses. Caso o valor seja alcançado antes desta data, a arrecadação será suspensa. Somente ao fim da campanha, será possível movimentar a conta bancária que recebe as doações. A conta fica na própria Caixa Econômica Federal.

Este tipo de conta se chama "escrow" (garantia/caução, em inglês) e tem características diferentes de uma conta bancária tradicional para dar justamente garantias a diversos tipos de acordos comerciais. Na prática, o dinheiro não passará pelos cofres do Corinthians ou da Gaviões.