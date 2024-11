Mbappé vê sonho no Real Madrid virar pesadelo e recebe críticas por começo ruim no clube

O início da trajetória de Mbappé no Real Madrid está longe de ser brilhante. Anunciado pelo clube espanhol em junho como o grande contratação da temporada, o atacante francês tem enfrentado muitas dificuldades para mostrar um bom futebol tanto na Espanha quanto na Liga dos Campeões.

Até agora, o atleta soma 18 partidas pelo Real, com nove gols marcados e duas assistências distribuídas. Na quarta-feira, na derrota de 2 a 0 para o Liverpool, pela Liga dos Campeões, Mbappé desperdiçou um pênalti e teve a atuação bastante criticada pela mídia espanhola. O jornal Marca, com a manchete "Pesadelo cruel", afirmou que Mbappé vive "um dos piores momentos da carreira".

"O Real Madrid segue oferecendo muito pouco nas partidas importantes desta temporada. E o reflexo desta situação é Mbappé, um jogador que é uma sombra do que se pressupõe que seja. O francês perdeu um pênalti, mas seu erro foi o de menos. Sem Vinícius (Júnior), na noite em que mais se esperava dele (Mbappé), fez uma partida calamitosa", detonou o jornal.

Outro veículo de Madri, o As não perdoou o desempenho do atacante francês. "A derrota ficou associada a Mbappé, que se esperava que resgatasse uma equipe cheia de desfalques, mas que esteve desajeitado, sem alma e, às vezes, desaparecido. Está zerado em jogos grandes e desta vez não tem desculpas: teve todo o lado para jogar e toda a prioridade", lembrou o periódico.

Além das atuações sem brilho no Real Madrid, Mbappé não tem sido convocado para defender a seleção da França. O momento instável do clube espanhol também não contribui para o rendimento do jogador. O Real está atrás do líder Barcelona no Campeonato Espanhol e ocupa apenas o 24º lugar na tabela da Liga dos Campeões.

Companheiros de Real Madrid, porém, acreditam na recuperação de Mbappé com a camisa do time espanhol. "Vemos ele bem, treinando bem, às vezes não... Desta vez o pênalti não saiu, mas temos confiança nele e tenho certeza que Kylian (Mbappé) será o que se espera dele", disse Luka Modric.

"É um jogador maravilhoso, mas a pressão que colocam sobre ele é enorme. O pênalti perdido não foi a razão pela qual perdemos. Não fomos bons o suficiente no coletivo. Eles jogaram melhor. Mbappé pode manter a cabeça erguida. Tenho certeza que irá protagonizar muitos momentos importantes para este clube", afirmou Jude Bellingham.