Manchester United passa sufoco em casa, mas vence o rival norueguês pela Liga Europa

O roteiro do confronto com o Bodo/Glimt nesta quinta-feira começou de maneira muito semelhante ao da estreia de Rúben Amorim no Manchester United. Mas se o jogo contra o Ipswich terminou em 1 a 1, a partida contra o time da Noruega marcou a primeira vitória (3 a 2) sob comando do técnico português e a segunda do time na Liga Europa.

No domingo, o Manchester United abriu o placar aos 82 segundos. Nesta quinta, o time foi ainda mais rápido e antes do primeiro minuto, o argentino Garnacho já havia feito 1 a 0, com uma falha grotesca do goleiro russo Nikita Haikin. Ele se atrapalhou após recuo da zaga, foi pressionado por Hojlund e a bola sobrou para o argentino.

O Manchester pressionava e parecia que conseguiria uma vitória tranquila diante de sua torcida. Dominante na Noruega, onde busca seu quarto título nacional em cinco temporadas, o Bodo conseguiu virar em duas jogadas bem construídas. Aos 19 minutos, Evjen acertou um belo chute na entrada da área após um lance em que a bola passou por quatro jogadores do time norueguês.

O gol da virada saiu 4 minutos depois. Zinckernagel recebeu lançamento de Berg, avançou em velocidade pelo lado direito, invadiu a área e tocou no canto direito de Onana.

O time da casa conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. Em uma saída de bola errada do Bodo, Mazraoui avançou driblando os rivais e ao se aproximar da área levantou para Hojlund no meio de dois zagueiros. Ele dominou e bateu no canto esquerdo do goleiro: 2 a 2.

No segundo tempo, Hojlund virou aos 5 minutos. Após ótima troca de bola do Manchester United pelo lado direito, Ugarte cruzou para o centro da área, e Hojlund só teve o trabalho de tocar para o gol. O jogo ficou aberto, e o Manchester perdeu diversas oportunidades de ampliar. No final, a equipe inglesa recuou, soube se defender e garantiu o resultado. Com o triunfo, o Manchester está em 12º lugar e contabiliza 9 pontos.

LAZIO PERDE 100% DE APROVEITAMENTO, MAS PERMANECE LÍDER

A Lazio perdeu seus primeiros pontos na Liga Europa ao empatar sem gols com o Ludogorets no Estádio Olímpico em Roma. O líder dominou o jogo, com mais de 60% de posse de bola e 14 finalizações contra apenas 2 do rival, mas foi incompetente para marcar.

A equipe italiana tem agora 13 pontos em 5 rodadas e ostenta a mesma pontuação do Athletic Bilbao, que venceu o Elfsborg por 3 a 0, na Espanha. A Lazio, porém, leva vantagem nos critérios de desempate.

TOTTENHAM TOMA GOL NOS ACRÉSCIMOS DA ROMA E CAI NA TABELA

Em Londres, o Tottenham vencia a Roma até os 46 minutos do segundo tempo por 2 a 1 e estava em quarto lugar na Liga da Europa, mas o gol de Hummels fez o time despencar para a nona posição.

Os gols do time inglês foram marcados por Son e Johnson no primeiro tempo. Após o gol de Son, logo aos 5 minutos, a Roma empatou com Ndicka.

Confira os resultados desta quinta-feira:

Anderlecht 2 x 2 Porto

Athletic Bilbao 3 x 0 Elfsborg

AZ Alkmar 1 x 1 Galatasaray

Besiktas 1 x 3 Maccabi Tel Aviv

Dynamo Kiev 1 x 2 Viktoria Plzen

Lazio 0 x 0 Ludogorets Razgrad

Qarabag FK 1 x 4 Lyon

RFS 0 x 2 PAOK FC

Midtjylland 1 x 2 Eintracht Frankfurt

Twente 0 x 1 Union St. Gilloise

FCSB 0 x 0 Olympiakos

Ferencvaros 4 x 1 Malmo

Manchester United 3 x 2 Bodo/Glimt

Nice 1 x 4 Rangers

Real Sociedad 2 x 0 Ajax

Braga 3 x 0 Hoffenheim

Slavia Prague 1 x 2 Fenerbahce

Tottenham 2 x 2 Roma