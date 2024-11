Guarani libera lateral e coloca técnico Vinicius Bergantin como prioridade

O Guarani está se movimentando para reformular o plantel após o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Com a saída de Allan Aal, o clube de Campinas trata como prioridade a definição de um novo treinador. E a prioridade é Vinicius Bergantin, ex-Ferroviária e Inter de Limeira, e que já fez parte da comissão técnica de Tite no Flamengo.

Houve até o momento um primeiro contato inicial, mas o Guarani trata a situação com otimismo, já que o treinador tem um longo histórico no futebol. Além de Ferroviária e Inter de Limeira, já comandou também Santo André e Ituano. Fora de São Paulo, esteve à frente de CSA e Retrô.

A expectativa é que o acerto seja oficializado ainda nesta semana. A pressão aumentou no estádio Brinco de Ouro após a arquirrival Ponte Preta ter definido Alberto Valentim como treinador para a temporada 2025. Outra opção seria Daniel Paulista.

Em relação a jogadores, o Guarani já liberou o lateral Marlon para voltar ao Gil Vicente, de Portugal. O atleta tinha contrato, por empréstimo, até o fim de dezembro, mas as partes anteciparam a saída por conta da reformulação que o clube vem fazendo no elenco.

Ao todo, outros oito nomes já estão com as saídas acertadas: os goleiros Vladimir, Pegorari e Douglas Borges, o lateral-direito Heitor, os zagueiros Matheus Salustiano e Douglas Bacelar, o meia Luan Dias e o atacante Reinaldo.

No Paulistão, que começa na metade de janeiro, o Guarani está no Grupo B, ao lado de Red Bull Bragantino, Portuguesa e Santos.